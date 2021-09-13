Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade ayrıldı mı, neden ayrıldı? Kavga edip yüzük attılar!

Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan oyuncu Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade'nin ayrıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bir süre önce kız arkadaşına Datça'da sürpriz bir evlilik teklifinde bulunan yakışıklı oyuncu Cevadzade'den de 'Evet' yanıtını almıştı. Magazin dünyasının mutlu çiftleri arasında görülen ikilinin şiddetli bir kavga sonucu ayrıldığı konuşuldu. Peki Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade ayrıldı mı, neden ayrıldı?
GÖKHAN ALKAN VE NESRİN CEVADZADE AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?
Gökhan Alkan, yaklaşık bir yıldır birlikte oldu Nesrin Cavadzade'ye Datça'ya evlilik teklifi için organizasyon hazırlamıştı. Aile arasında yapılan sürpriz evlilik teklifine ise Nesrin Cevadzade 'Evet' yanıtını vermişti. Cavadzade, Alkan ile nişanlanmıştı.
Cavadzade, konuyla ilgili de ''Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz- nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımız da vardı. Benim için de sürpriz oldu" demişti.
NESRİN CEVADZADE - GÖKHAN ALKAN İLİŞKİSİ BİTTİ Mİ?
Evlilik hazırlıkları yapan ve nikah masasına oturması beklenen oyuncu çift hakkında ortaya atılan iddia herkesi şaşırttı.
tv100'ün haberine göre; Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade'nin ayrıldığı iddia edildi. Çiftin şiddetli bir kavga sonrası ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.
CEVADZADE 'ÇOCUK İSTİYORUM' DEMİŞTİ
Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu muhabirlerin, "Çocuk istiyor musunuz? Sevgiliniz Gökhan Bey bu duruma ne diyor?" sorusuna, "İnşallah, düşünüyorum. O da çok istiyor" diye yanıtlamıştı.
YAKIŞIKLI OYUNCUDAN SEVGİLİSİNE JEST
Yine geçtiğimiz haftalarda da Alkan, güzel sevgilisinin çocukluk fotoğrafını ve birlikte çekilen yeni karelerini sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
Aşka gelen Gökhan Alkan, sevgilisine 2 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram'dan, "Mahzun bakışlım, yok burunlum. Sonsuz bahtiyarlık siyah incilerinde kaybolmak... Ve alnından çıkıpla, çıkmamak arasında kararsız kalmış bebek saçlarını koklamak..." ifadeleriyle seslenmişti.