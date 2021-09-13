Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade ayrıldı mı, neden ayrıldı? Kavga edip yüzük attılar!

GÖKHAN ALKAN VE NESRİN CEVADZADE AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

Gökhan Alkan, yaklaşık bir yıldır birlikte oldu Nesrin Cavadzade'ye Datça'ya evlilik teklifi için organizasyon hazırlamıştı. Aile arasında yapılan sürpriz evlilik teklifine ise Nesrin Cevadzade 'Evet' yanıtını vermişti. Cavadzade, Alkan ile nişanlanmıştı.

Cavadzade, konuyla ilgili de ''Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz- nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımız da vardı. Benim için de sürpriz oldu" demişti.

NESRİN CEVADZADE - GÖKHAN ALKAN İLİŞKİSİ BİTTİ Mİ?

Evlilik hazırlıkları yapan ve nikah masasına oturması beklenen oyuncu çift hakkında ortaya atılan iddia herkesi şaşırttı.

tv100'ün haberine göre; Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade'nin ayrıldığı iddia edildi. Çiftin şiddetli bir kavga sonrası ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.