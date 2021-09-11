Sen ve neslin cihana sultan olasınız! Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı: Gayrı söz bitince pusatlar kınından çıkacak!

Sen ve neslin cihana sultan olasınız! Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Yeni sezonda gayrı söz bitince pusatlar kınından çıkacak. Kuruluş Osman'ın 3. sezonunda da Osman Gazi ve yoluna baş koymuş alplarıyla bir cihan devletinin kuruluş hikayesi aktarılmaya devam edecek. Osman Bey, bir yandan Bizans ile uğraşırken İlhanlı Devleti ile olan mücadelesini de sürdürecek. İzleyiciler daha şimdiden 3. sezonda kadroda yer alacak isimleri merakla beklemeye başladı. Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerini paylaştığı dizinin Eylül sonu ya da Ekim ayında başlaması beklenirken kadroya dahil olan isimler heyecanı tavan yaptıracak. Kuruluş Osman'ın 3. sezonunda Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un da kadroda yer alması izleyicilerin en büyük isteklerinden birisi oluyor. Fragman gelecek günlerde izleyicisiyle buluşacak.

16 YENİ İSİM

Kuruluş Osman'ın 3. sezon kadrosuna Melis Gürhan, Gizem Kala, Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Recep Çavdar, Yiğit Esen, Ali Karaağaç, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez gibi ünlü isimler katıldı.