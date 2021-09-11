Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 11.09.2021 11:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2021 11:03
    ABONE OL

    Sen ve neslin cihana sultan olasınız! Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı: Gayrı söz bitince pusatlar kınından çıkacak!

    İlk iki sezonuyla adından sürekli söz ettiren Kuruluş Osman'da 3. sezon heyecanı başladı. ATV'nin yayınlanan yeni sezon tanıtım filminde Kuruluş Osman oyuncularının boy göstermesi izleyicide büyük heyecan yarattı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in hayatını ve devletin kuruluş sürecini aktaran, dünyada onlarca ülkede milyonlarca kişi tarafından heyecanla izlenen Kuruluş Osman'ın 3. sezonunda diziye pek çok isim yeni isim katılacak. Seyircilerin en büyük isteklerinden birisi de Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un kadroya katılması isteniyor. Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı ise henüz izleyicisiyle buluşmadı.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Sen ve neslin cihana sultan olasınız! Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Yeni sezonda gayrı söz bitince pusatlar kınından çıkacak. Kuruluş Osman'ın 3. sezonunda da Osman Gazi ve yoluna baş koymuş alplarıyla bir cihan devletinin kuruluş hikayesi aktarılmaya devam edecek. Osman Bey, bir yandan Bizans ile uğraşırken İlhanlı Devleti ile olan mücadelesini de sürdürecek. İzleyiciler daha şimdiden 3. sezonda kadroda yer alacak isimleri merakla beklemeye başladı. Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerini paylaştığı dizinin Eylül sonu ya da Ekim ayında başlaması beklenirken kadroya dahil olan isimler heyecanı tavan yaptıracak. Kuruluş Osman'ın 3. sezonunda Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un da kadroda yer alması izleyicilerin en büyük isteklerinden birisi oluyor. Fragman gelecek günlerde izleyicisiyle buluşacak.

    16 YENİ İSİM

    Kuruluş Osman'ın 3. sezon kadrosuna Melis Gürhan, Gizem Kala, Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Recep Çavdar, Yiğit Esen, Ali Karaağaç, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez gibi ünlü isimler katıldı.

    ÜÇÜNCÜ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

    Türkiye ile birlikte yayınlandığı tüm ülkelerde reytingleri altüst edip yüz milyonlarca seyirciye ulaşan 'Kuruluş Osman' dizisinin üçüncü sezon çekimleri başladı.

    YAPIMCISI MÜJDEYİ DUYURDU

    Dizinin yapımcı-senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerinin başladığını sosyal medya adreslerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

        Paylaşımda Bozdağ "Büyük emekler ile yola koyulduğumuz dizimiz Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerine başlıyoruz. Oyuncu arkadaşlarımıza ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum" mesajını izleyicilerle paylaştı.

        400 çadırlık bir obadan cihan devletine yürüyüşün hikayesini anlatan Kuruluş Osman'ın ikinci sezon finalinde; elde ettiği zaferlerle uç bölgesinde Türk hakimiyetini sağlamlaştıran Osman Bey, İstanbul'dan gönderilen Komutan Dukas ve İnegöl Tekfuru Nikola'nın yönettiği Bizans ordusunu yenerek büyük bir zafer kazanmış, veliahtı Orhan Bey'in müjdesini alarak Bala Hatun'un hamile olduğunu öğrenmişti.

        "SEYİRCİ BAMBAŞKA BİR KURULUŞ OSMAN İZLEYECEK"

        Yeni sezon için geri sayım sürerken, yeni hikaye ve karakterlerle dizinin üçüncü sezonunda hikayenin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini söyleyen 'Kuruluş Osman'ın yapımcı, senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ; uç bölgesinde hakimiyet kuran Osman Bey'in yeni zaferlerle ve stratejik hamlelerle devleti kurma sürecini anlatacaklarını belirtti.

            Bozdağ ayrıca "Osman Bey'in hamlelerinin artık sadece uç bölgesinde değil Bizans, Batı dünyası ve tüm Anadolu coğrafyasında yankı bulduğu bir dönemi işleyeceğiz.

            "Tüm dünya tarihçileri tarafından deha olarak kabul edilen Osman Bey'in kahramanlığı kadar stratejisi, ilmi, siyaseti, ilişkileri, ticari başarılarını da anlatacağız ve seyirci bambaşka bir Kuruluş Osman izleyecek" diyerek yeni sezonla ilgili ipuçları verdi.

            TURGUT ALP GERİ DÖNECEK Mİ?

            Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Evi yanan Felek, gözyaşları içinde yardım istedi
            Haberler Magazin Sen ve neslin cihana sultan olasınız! Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı: Gayrı söz bitince pusatlar kınından çıkacak!
                SON DAKİKA