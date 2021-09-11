Gönül Dağı'ndan giden gidene! İsimleri peş peşe duyuruldu artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Gönül Dağı'nda yakın zamanda moral bozacak bir ayrılık gelişmesi yaşanmıştı. Kadroda yer alan iki kilit ismin vedasıyla birlikte dengelere değişecek. Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sezon finalinde Utku Ateş'in veda ettiği diziden bir ismin daha ayrılığı şok etkisi yarattı. On bölüm boyunca Fadime karakterini oynayan Cemre Melis Çınar 2. sezonda dizinin kadrosunda yer almayacak ve gelen yeni teklifleri değerlendirmeye başladı. 2 vedanın yaşandığı projeye Serkan Kuru katıldı. Ünlü isim Gönül Dağı'nda doktor Kenan karakterine hayat verecek.

YENİ İSİM KATILIYOR

Peş peşe iki vedanın ardı sıra yaşandığı proye ünlü oyuncu Serkan Kuru katıldı. Ünlü isim Gönül Dağı'nda doktor Kenan karakterine hayat verecek.