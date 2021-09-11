Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 11.09.2021 20:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2021 20:31
    ABONE OL

    Kabak başına patlayınca katakulliye getirecek! EDHO 200. bölüm fragmanı: Serçe parmak kadar risk alırız!

    EDHO 200. bölüm fragmanı için büyük bekleyiş devam ediyor ve gözler ATV ekranlarında fragmanın yayınlanacağı güne çevrildi. 6. sezonuyla büyük takdir toplayan ve bomba gibi bir sezon finali bölümüyle ekranlara kısa süreliğine veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 7. sezon hazırlıkları başladı. Dizi için şu an adı geçen isimlerden birisi de Uğur Yücel. Usta oyuncunun kadroya dahil olup olmayacağı merak edilirken bomba bir ayrılık yaşanacak. EDHO'nun Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal yeni sezon kadrosunda yer almayacak. İlyas karakterinin geleceği ise şu an belirsizliğini korumaya devam ediyor. Bu soru yeni sezon ilk bölümlerde netleşecek.

    takvim.com.tr
    EDHO 200. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    6. sezon macerasını Haziran ayında tamamlayan ve 7. sezon için hazırlıklara tam gaz devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bomba gelişmeler peşi sıra yaşanacak. 200. bölümüyle ekranlarda olacak olan projeye bu sezon Uğur Yücel'in dahil olacağı iddiası kulislerde kulaktan kulağa dolaşıyor. Diziye yeni pek çok isim dahil olacak ve veda eden isimler herkesi şaşırtacak. Tufan Reis rolüyle gönüllere taht kuran Hüseyin Avni Danyal'ın vedası izleyicileri sarsacak. İlyas karakterinin akıbeti ise muamma. Ozan Akbaba'nın 7 sezondur başarıyla canlandırdığı İlyas karakterinin senaryo gereği ölüp ölmeyeceği akıllarda yerini koruyor.

    İLYAS ÖLÜM İLE BURUN BURUNA

    Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.

    Hal böyle olunca İlyas Çakırbeyli'nin 7. sezonun ilk bölümlerinde nasıl veda edeceği heyecan yaratırken Eylül ayı heyecanla bekleniyor.

    İlyas Çakırbeyli'nin EDHO'dan ayrıldığına dair henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.

        Magazin kulislerinde dolaşan söylentilere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba diziden ayrılıyor.

        UĞUR YÜCEL HAMLESİ

        Diziye yeni pek çok isim dahil olacak ve veda eden isimler herkesi şaşırtacak. 200. bölümüyle ekranlarda olacak olan projeye bu sezon Uğur Yücel'in dahil olacağı iddiası kulislerde kulaktan kulağa dolaşıyor.

        TUFAN REİS VEDA EDİYOR

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen ismi Hüseyin Avni Danyal'ın yeni adresi belli oldu. 7 sezon hazırlıklarını sürdüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan yeni bir ayrılık haberi daha geldi.

            Bilindiği üzere Hüseyin Avni Danyal Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Tufan Reis karakteriyle katılmıştı. Sezon finali bölümünde ise Savaş'ın ölümünden sorumlu olan Tufan ve Hızır Reis tutuklanmıştı.

            DÜŞMANIYLA YÜZ YÜZE GELECEK

            Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

            Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yavaş’tan işçilere sendika baskısı!
            Haberler Magazin Kabak başına patlayınca katakulliye getirecek! EDHO 200. bölüm fragmanı: Serçe parmak kadar risk alırız!
                SON DAKİKA