Sadakatsiz'de peş peşe ayrılık iddiaları! Defteri dürüldü 2. sezon öncesi vedası çok can sıkacak. 2. sezon hazırlıklarını sürdüren Sadakatsiz dizisiyle ilgili kulislerde dikkat çeken bir iddia konuşuluyor. Dizinin sezon finali bölümünde Derin ve Asya'nın arabasının kaza yapması şok etkisi yaratmıştı. Dizinin iki kilit ismi Cansu Dere (Asya) ve Melis Sezen'in (Derin) senaryo gereği Sadakatsiz'e veda edip etmeyeceği merak edilirken gözler yeni sezonun ilk bölümüne çevrildi. Özellikle son günlerde kulislerde Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda edeceği, senaryo gereği Derin karakterinin kazadan öleceği konuşuluyor. Ancak tüm bu iddiaların yanında dizinin yapımcı şirketinden bir açıklama gelmediğini ve Melis Sezen'in projedeki durumunun Sadakatsiz yeni sezon ilk bölümünden netlik kazanacağını ifade edelim.

VEDA MI EDECEK?

2. sezon hazırlıklarını sürdüren Sadakatsiz dizisiyle ilgili kulislerde dikkat çeken bir iddia konuşuluyor. Dizinin sezon finali bölümünde Derin ve Asya'nın arabasının kaza yapması şok etkisi yaratmıştı.