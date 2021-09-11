Farkını burada da gösterecek! Survivor'da şampiyonluğu son anda kaçıran isme muhteşem teklif! O dizide rol alacak. Survivor 2021'de adından sürekli söz ettiren isimlerden birisi de şüphesiz Yiğit Poyraz oldu. Sevilen yarışmacı yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak. Bilindiği üzere Survivor geçen yakın bir zamanda final yaparak ekranlara 2022 yılının şubat ayına kadar veda etti. Leyla ile Mecnun Exxen dijital platformunda izleyicisiyle buluştu. Son dönemde kulislerde Survivor ikincisi Yiğit Poyraz'ın dizinin kadrosuna ilerleyen bölümlerde katılacağı konuşuluyor ve Yiğit Poyraz'ın diziye katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu.

DİZİYE KATILACAK MI?

Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de izleyicisiyle buluşan Leyla ile Mecnun dizisine ilerleyen ekranlarda olacağı iddia ediliyor.