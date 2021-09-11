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    • Magazin
    • 11.09.2021 13:02
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    • 11.09.2021 13:02
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    Kimisi başladı kimisine de daha günler var! Diziler ne zaman başlıyor? ATV TRT 1 Kanal D'den seyir zevkini artıracak açıklamalar!

    Yeni sezonda ekranlarda pek çok dizi olacak. TRT1, Show TV, Kanal D, TV8 ve ATV ekranlarında diziler yeni sezonlarıyla yoluna devam edecek. Ayrıca bu sezon yeni diziler izleyici karşısına çıkacak. Dizilerin yeni sezon tarihleri birer birer belli olmaya başladı. Kanallar yeni sezon tanıtımlarını ve dizilerin fragmanlarını birer birer yayınlıyor. Yeni sezon tarihi merak edilen diziler ise yeni oyuncu transfer haberleriyle gündeme sık sık geliyor. Kanallar reyting rekortmeni bazı dizilerinin yayın tarihini açıkladı. İşte yeni sezon tarihleri belli olan dizilerin isimleri...

    Diziler ne zaman başlıyor?

    Kimisi başladı kimisine de daha günler var! Diziler ne zaman başlıyor sorusuyla ilgili ATV TRT 1 Kanal D'den seyir zevkini artıracak açıklamalar peş peşe geliyor. Fenomen dizilerin yeni sezon tarihleri birer birer belli olmaya başladı. ATV ekranlarında en çok izlenen diziler arasında Kuruluş Osman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim gibi diziler yer alıyor. Kanal D'de ise Sadakatsiz ve Arka Sokaklar dizileri ön plana çıkıyor. Show TV'de bu sezon Çukur başta olmak üzere pek çok dizi final yaptı. TV8'de Kırmızı Oda macerasına kaldığı yerden devam edecek. Eylül ayının gelmesiyle birlikte bazı dizilerin yeni sezon tarihleri yayıncı kuruluşları tarafından tek tek duyuruluyor.

    İŞTE YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLAN DİZİLER

    Barbaroslar: 16 Eylül

    Masumlar Apartmanı: 14 Eylül

    Teşkilat: 26 Eylül

    Kardeşlerim: 11 Eylül

    Camdaki Kız: 9 Eylül

    Bir Zamanlar Çukurova: 9 Eylül

    İşte bu sezon ekranlarda yer alacak diziler;

    ATV

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    Kuruluş Osman

    Bir Zamanlar Çukurova

        Baş Belası

        Kardeşlerim

        Kalp Yarası

        Yalnız Kurt

        KANAL D

        Sadakatsiz

        Arka Sokaklar

        Camdaki Kız

        Baht Oyunu
            BM’den Türkiye’ye övgü: Dünyaya örnek oluyor
            Haberler Magazin Kimisi başladı kimisine de daha günler var! Diziler ne zaman başlıyor? ATV TRT 1 Kanal D'den seyir zevkini artıracak açıklamalar!
                SON DAKİKA