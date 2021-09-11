Kimisi başladı kimisine de daha günler var! Diziler ne zaman başlıyor? ATV TRT 1 Kanal D'den seyir zevkini artıracak açıklamalar!

Kimisi başladı kimisine de daha günler var! Diziler ne zaman başlıyor sorusuyla ilgili ATV TRT 1 Kanal D'den seyir zevkini artıracak açıklamalar peş peşe geliyor. Fenomen dizilerin yeni sezon tarihleri birer birer belli olmaya başladı. ATV ekranlarında en çok izlenen diziler arasında Kuruluş Osman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim gibi diziler yer alıyor. Kanal D'de ise Sadakatsiz ve Arka Sokaklar dizileri ön plana çıkıyor. Show TV'de bu sezon Çukur başta olmak üzere pek çok dizi final yaptı. TV8'de Kırmızı Oda macerasına kaldığı yerden devam edecek. Eylül ayının gelmesiyle birlikte bazı dizilerin yeni sezon tarihleri yayıncı kuruluşları tarafından tek tek duyuruluyor.

İŞTE YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLAN DİZİLER

Barbaroslar: 16 Eylül

Masumlar Apartmanı: 14 Eylül

Teşkilat: 26 Eylül