Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları kimdir? Çember: Yolun Sonundaki Kız konusu ne, nerede çekildi?

ÖZGÜRCAN ÇEVİK KİMDİR?

Özgürcan Çevik, 24 Ekim 1983 yılında Ankara'da doğmuştur. 2004-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi M.S.S.F. Tiyatro-Oyunculuk Bölümünü bitirdikten sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'nda göreve başladı. Azizname, Beş Para Etmez Varyete gibi bir çok oyunda yer aldı. "Kod Adı: Keklik" oyunu ve Yücel Erten'in Aziz Nesin'in öyküsünden oyunlaştırıp yönettiği "Selamün Kavlen Karakolu"ndaki rolüyle Lions Tiyatro Ödüllerinde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne iki kez layık görüldü.

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında Bizim Evin Halleri dizisi ile adım atan Özgürcan Çevik, 2013 ve 2015'te vizyona giren Şevkat Yerimdar isimli sinema filmindeki Şevkat olarak, seyircinin gönlünde taht kurdu. Ayrıca Dağ, Sol Şerit gibi bir çok sinema filminde yer aldı.

Son olarak 2017 yılında FOX'ta yayınlanmaya başlayan Şevkat Yerimdar dizisinde Şevkat rolünü canlandıran Özgürcan Çevik, şimdilerde Kanal D televizyonunda yayınlanmakta olan İkizler Memo Can adlı dizide Çilingir Osman karakterine hayat vermektedir. Özgürcan Çevik, 1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Akrep burcudur.