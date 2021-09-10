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    • Magazin
    • 10.09.2021 23:40
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    • 10.09.2021 23:40
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    Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları kimdir? Çember: Yolun Sonundaki Kız konusu ne, nerede çekildi?

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından 'Çember: Yolun Sonundaki Kız' filmi büyük bir merakla araştırılıyor. Bir dönemin sevilen dizisi ve polisiyede ün kazanan Çember'in devamı geçtiğimiz günlerde ekranlarda seyirciyle buluştu. Başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı'nın yer aldığı dizi hakkında bilgiler merak edilip araştırılıyor. Peki, Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları kim? Çember: Yolun Sonundaki Kız konusu ne? Çember nerede çekiliyor? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları kimdir?

    Yerli film Çember: Yolun Sonundaki Kız televizyonda ilk defa seyircinin beğenisine sunuluyor. Film, 2021 yapımı ve polisiye türündedir. Çember: Yolun Sonundaki Kız filminin yönetmenliğini ise Abdullah Oğuz üstleniyor. Başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı'nın yer aldığı dizi hakkında bilgiler merak edilip araştırılıyor. Peki, Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları kim? Çember: Yolun Sonundaki Kız konusu ne? Çember nerede çekiliyor? İşte detaylar!

    ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ OYUNCULARI KİM?

    Özgürcan Çevik
    Tuvana Türkay
    Barış Bağcı

    ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ KONUSU NE?

    Aydos ormanında, sırtından 2 el ateş edilerek öldürülen genç bir erkek cesedi bulunur. Cesedin üzerinden kimlik çıkmaz fakat yakınında Ecrin Ayçiçek adında genç bir kıza ait kimlik bulunur. Eldeki tek delil bu kimlik kartıdır. Ekibimiz olayı aydınlatabilmek için Ecrin'in peşine düşer. Fakat genç kızın evine geldiklerinde onları büyük bir sürpriz beklemektedir. Kimliği meçhul ceset ile Ecrin arasında acaba nasıl bir ilişki vardır? Barış, Hakan ve Zeynep soruşturmayı derinleştirdikçe, hiç de beklemedikleri bilgilerle karşılaşırlar.

        TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

        Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde Üsküdar'da doğan Türk oyuncudur.

        Anne tarafından Kırım Türkü asıllı Erzurum, Trabzon ve Rize kökenli olan oyuncu, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni kökenlidir. 1990 yılında İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Kolejini bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "Tuana" şarkısını coverlamıştır. Ayrıca şarkı sözü yazmakta ve beste de yapmaktadır.

        ÖZGÜRCAN ÇEVİK KİMDİR?

        Özgürcan Çevik, 24 Ekim 1983 yılında Ankara'da doğmuştur. 2004-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi M.S.S.F. Tiyatro-Oyunculuk Bölümünü bitirdikten sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'nda göreve başladı. Azizname, Beş Para Etmez Varyete gibi bir çok oyunda yer aldı. "Kod Adı: Keklik" oyunu ve Yücel Erten'in Aziz Nesin'in öyküsünden oyunlaştırıp yönettiği "Selamün Kavlen Karakolu"ndaki rolüyle Lions Tiyatro Ödüllerinde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne iki kez layık görüldü.

        Oyunculuk kariyerine 2008 yılında Bizim Evin Halleri dizisi ile adım atan Özgürcan Çevik, 2013 ve 2015'te vizyona giren Şevkat Yerimdar isimli sinema filmindeki Şevkat olarak, seyircinin gönlünde taht kurdu. Ayrıca Dağ, Sol Şerit gibi bir çok sinema filminde yer aldı.

        Son olarak 2017 yılında FOX'ta yayınlanmaya başlayan Şevkat Yerimdar dizisinde Şevkat rolünü canlandıran Özgürcan Çevik, şimdilerde Kanal D televizyonunda yayınlanmakta olan İkizler Memo Can adlı dizide Çilingir Osman karakterine hayat vermektedir. Özgürcan Çevik, 1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Akrep burcudur.
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