Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları kimdir? Çember: Yolun Sonundaki Kız konusu ne, nerede çekildi?

Yerli film Çember: Yolun Sonundaki Kız televizyonda ilk defa seyircinin beğenisine sunuluyor. Film, 2021 yapımı ve polisiye türündedir. Çember: Yolun Sonundaki Kız filminin yönetmenliğini ise Abdullah Oğuz üstleniyor. Başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı'nın yer aldığı dizi hakkında bilgiler merak edilip araştırılıyor. Peki, Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları kim? Çember: Yolun Sonundaki Kız konusu ne? Çember nerede çekiliyor? İşte detaylar!
ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ OYUNCULARI KİM?
Özgürcan Çevik
Tuvana Türkay
Barış Bağcı
ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ KONUSU NE?
Aydos ormanında, sırtından 2 el ateş edilerek öldürülen genç bir erkek cesedi bulunur. Cesedin üzerinden kimlik çıkmaz fakat yakınında Ecrin Ayçiçek adında genç bir kıza ait kimlik bulunur. Eldeki tek delil bu kimlik kartıdır. Ekibimiz olayı aydınlatabilmek için Ecrin'in peşine düşer. Fakat genç kızın evine geldiklerinde onları büyük bir sürpriz beklemektedir. Kimliği meçhul ceset ile Ecrin arasında acaba nasıl bir ilişki vardır? Barış, Hakan ve Zeynep soruşturmayı derinleştirdikçe, hiç de beklemedikleri bilgilerle karşılaşırlar.