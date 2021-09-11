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    • Magazin
    • 11.09.2021 16:24
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    • 11.09.2021 16:24
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    Alparslan Büyük Selçuklu kadrosu sil baştan! Barış Arduç, Barış Yağcı, Gizem Karaca derken şimdi de...

    1. sezonuyla ekranlarda adından sürekli bahsettiren Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ismi, senaryosu ve castı dahil olmak üzere her şeyi değişti. 1. sezonunda Uyanış Büyük Selçuklu ismiyle ekranlarda olan dizinin oyuncu kadrosu tamamen değişiyor. Mehmet Özgür hariç ilk sezondan hiç kimse kadroda kalmadı. Ayrıca Sultan Alparslan'ın dönemini aktaracak olan projeye pek çok ünlü isim katıldı. Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'un imza attığı dizinin 2. sezonuyla Ekim ayına doğru ekranlarda olması bekleniyor. Son olarak ünlü oyuncu Gizem Karaca Alp Arslan'ın kadrosuna dahil oldu ve yeni sezon çekimleri başladı.

    Alparslan Büyük Selçuklu kadrosu sil baştan!

    Alparslan Büyük Selçuklu kadrosu sil baştan! Barış Arduç, Barış Yağcı, Gizem Karaca derken şimdi de... Uyanış Büyük Selçuklu adıyla ekranlarda olan dizinin oyuncu kadrosu ve konusu başta olmak üzere her şeyi tamamen değişecek. Dizi, Türk tarihinin unutulmaz isimlerinden Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri aktaracak. 2. sezonu heyecanla beklenen dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu ayın sonunda sete çıkacak olan dizide Fahriye Evcen'in aksiyon derslerine başladı. Dizinin bu sezon adı Alp Arslan olacak. Temponun yüksek olacağı Alp Arslan'da kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da katıldı.

    HER ŞEY DEĞİŞTİ

    Bu yıl Uyanış Büyük Selçuklu adıyla boy gösteren dizinin kadrosu dahil her şeyi değişti. Mehmet Özgür hariç tüm kadro baştan aşağı değişiyor.

    Dizi, Türk tarihinin unutulmaz isimlerinden Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri aktaracak.

    2. sezonu heyecanla beklenen dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alıyor. Bu ayın sonunda sete çıkacak olan dizide Fahriye Evcen'in aksiyon derslerine başladı.

        Temponun yüksek olacağı Alp Arslan'da kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.

        YENİ TRANSFERLER

        Sezon sonu ilk olarak Barış Arduç ardından da Fahriye Evcen ile anlaşan dizi transfer bombalarını peş peşe patlatıyor. Esila Umut'un Alparslan'ın kız kardeşi Gevher'i canlandıracağı öğrenildi.

        Ağustos sonu sete çıkan dizide Erdinç Gülener Alparslan'ın babası Çağrı Bey'e, Diriliş Ertuğrul'da Noyan karakteriyle çok sevilen Barış Bağcı ise amcası Tuğrul Bey'e hayat verecek.

            GİZEM KARACA KİMDİR?

            Gizem Karaca, 7 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selanik göçmenidir.

            Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçti. İlkokulu ABD'de, ortaokulu Kanada'da bitiren Karaca, lise yıllarında Türkiye'ye döndü. Lise bittikten sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı.

            İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandıktan sonra zor geçen derslerden kaçmak için güzellik yarışmasına katılmaya karar vermiş, Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.

            Yarışma bittikten hemen sonra gelen dizi tekliflerini değerlendirmiş, 2012 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide başrol ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. 2012'de Adını Feriha Koydum isimli ikinci dizisinde de başrol Güneş Sancaktar'ı oynadı.

            2014 yılında Seni Seviyorum Adamım isimli ilk sinema filminde başrol oynadı. Film 21 Kasım'da vizyona girdi. Karaca 2014 Haziran ayında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Güzel Köylü adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile beraber başrol oynadı. Dizi, 17 Haziran 2015'te sona erdi. 2017'de İçimdeki Fırtına dizisinde rol almaya başladı. Aynı yıl Kara Sevda dizisine Komiser Mercan rolü ile katıldı ve birkaç bölüm sonra ayrıldı.
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