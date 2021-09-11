EDHO'da intikam ateşini harlayacak veda gelişmesi! Bu sözlerle duyuruldu seyircinin hisleri kırık dökük. ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalığı karıştıracak bir intikam gelişmesi yaşanacak. 200. bölümüyle ekranlarda olacak olan projeye bu sezon Uğur Yücel'in dahil olacağı iddiası kulislerde kulaktan kulağa dolaşıyor. Pelin Akil ve Hüseyin Avni Danyal'ın veda ettiği diziden Ozan Akbaba'nın da ilk bölümlerde ayrılacağı iddiaları konuşuluyor. 1. bölümden bu yana İlyas karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda diziden ayrılıp yeni projesine odaklanacağı kulislerde ses getiren iddialar arasında.

UĞUR YÜCEL HAMLESİ

Diziye yeni pek çok isim dahil olacak ve veda eden isimler herkesi şaşırtacak. 200. bölümüyle ekranlarda olacak olan projeye bu sezon Uğur Yücel'in dahil olacağı iddiası kulislerde kulaktan kulağa dolaşıyor.