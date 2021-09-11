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    • Magazin
    • 11.09.2021 17:48
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    • 11.09.2021 17:48
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    EDHO'da intikam ateşini harlayacak veda gelişmesi! Bu sözlerle duyuruldu seyircinin hisleri kırık dökük

    6. sezonunda bomba gelişmelerin ardı sıra yaşandığı ve yaz başı ekranlara kısa bir ara veren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 7. sezon hazırlıkları başladı. Dizi için şu an adı geçen isimlerden birisi de Uğur Yücel. Usta oyuncunun kadroya dahil olup olmayacağı merak edilirken bomba bir ayrılık yaşanacak. EDHO'nun Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal yeni sezon kadrosunda yer almayacak. EDHO'nun Tufan Reis'i Hüseyin Avni Danyal diziden ayrılarak Yargı dizisiyle anlaşma sağlarken Pelin Akil de Barbaroslar dizisiyle el sıkıştı. İlyas karakterinin geleceği ise şu an belirsizliğini korumaya devam ediyor. Öte yandan bu iddialara Ozan Akbaba'dan henüz bir açıklama gelmedi.

    takvim.com.tr
    EDHO’da hem transfer hem veda gelişmesi!

    EDHO'da intikam ateşini harlayacak veda gelişmesi! Bu sözlerle duyuruldu seyircinin hisleri kırık dökük. ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalığı karıştıracak bir intikam gelişmesi yaşanacak. 200. bölümüyle ekranlarda olacak olan projeye bu sezon Uğur Yücel'in dahil olacağı iddiası kulislerde kulaktan kulağa dolaşıyor. Pelin Akil ve Hüseyin Avni Danyal'ın veda ettiği diziden Ozan Akbaba'nın da ilk bölümlerde ayrılacağı iddiaları konuşuluyor. 1. bölümden bu yana İlyas karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda diziden ayrılıp yeni projesine odaklanacağı kulislerde ses getiren iddialar arasında.

    UĞUR YÜCEL HAMLESİ

    Diziye yeni pek çok isim dahil olacak ve veda eden isimler herkesi şaşırtacak. 200. bölümüyle ekranlarda olacak olan projeye bu sezon Uğur Yücel'in dahil olacağı iddiası kulislerde kulaktan kulağa dolaşıyor.

    İLYAS ÖLÜM İLE BURUN BURUNA

    Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.

    Hal böyle olunca İlyas Çakırbeyli'nin 7. sezonun ilk bölümlerinde nasıl veda edeceği heyecan yaratırken Eylül ayı heyecanla bekleniyor.

        İlyas Çakırbeyli'nin EDHO'dan ayrıldığına dair henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.

        Magazin kulislerinde dolaşan söylentilere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba diziden ayrılıyor.

        TUFAN REİS VEDA EDİYOR

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen ismi Hüseyin Avni Danyal'ın yeni adresi belli oldu. 7 sezon hazırlıklarını sürdüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan yeni bir ayrılık haberi daha geldi.

            Bilindiği üzere Hüseyin Avni Danyal Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Tufan Reis karakteriyle katılmıştı. Sezon finali bölümünde ise Savaş'ın ölümünden sorumlu olan Tufan ve Hızır Reis tutuklanmıştı.

            DÜŞMANIYLA YÜZ YÜZE GELECEK

            Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

            Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.
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            Haberler Magazin EDHO'da intikam ateşini harlayacak veda gelişmesi! Bu sözlerle duyuruldu seyircinin hisleri kırık dökük
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