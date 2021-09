Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu: Barış Murat Yağcı! Survivor All Star 2022’de kimler var?

Survivor All Star 2022'de kimler var? sorusu gündemde yer alıyor. Survivor All Star 2022 kadrosu yavaş yaval belli olmaya başladı. Barış Murat Yağcı Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alacak. İşte detaylar...

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Barış Murat Yağcı geçtiğimiz gün gittiği bir alışveriş merkezinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Yağcı Survivor All Star 2022 ile ilgili, "Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım" dedi.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine devam ediyor.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı ve bir dönem modellik yaptı.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan Kocamın Ailesi ile oyunculuk kariyerine başladı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı. Ancak Yağcı'nın yıldızı Survivor 2020 ile parladı.