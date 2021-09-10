Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 10.09.2021 09:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2021 09:29
    ABONE OL

    Sırra kadem basıyor! Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı: Şirketine ortak olup biletini kesecek

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonuyla dün akşam ekranlara yeniden merhaba dedi. Demir'in sırra kadem bastığı bölümde Ümit'in yaptıkları artık canına tak eden Züleyha, silahını alıp Ümit'in karşısına çıktı. Aralarında yaşanan boğuşma esnasında Ümit vuruldu. Ayrıca aşta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlar. Fikret, yaralıların hastaneye yetişmesi için canla başla çabalarken Züleyha, bu hain saldırının bir düşman tarafından yapıldığını düşünüp savcıyla görüşmek istedi. Bölümün ardından izleyicileri heyecanlandıracak Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı yayınlandı.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı yayınlandı

    Sırra kadem basıyor! Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı için sona ererken "Şirketine ortak olup biletini kesecek" yorumları tanıtımın ardından sıkça yapılır oldu. Son bölümde Demir'le önceden yolları kesişen zengin iş adamı Hakan, şimdi Çukurova'da itibar kazanmak ve dengeleri değiştirmek hedefindedir. Hakan, Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış davası olan Abdülkadir ile birlikte adım adım intikamını planlar ve Yamanlar Konağı'nı gözlemeye başladı. Demir'in tüm ilçe tarafında arandığı bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu.

    HERKES DEMİR'İ ARIYOR

    Yamanlar Konağı'nı saran alevlerin arasında başta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlar.

    Fikret, yaralıların hastaneye yetişmesi için canla başla çabalarken Züleyha, bu hain saldırının bir düşman tarafından yapıldığını düşünüp savcıyla görüşmek ister. Ancak Ümit, yaşanan onca acıdan sonra da rahat durmaz.

    Savcıya yaptığı şoke edici açıklamalarla Züleyha ve Fikret'i oldukça zor bir duruma sokar. Fikret, başta kararsız kalsa da sonunda Züleyha'ya Hakan'ın adını verir ve saldırıyı onun gerçekleştirmiş olabileceğini söyler.

        HAKAN VE ABDÜLKADİR İNTİKAM PLANI KİMLERİ YAKACAK?

        Şehre intikam ateşiyle beraber gelen Hakan Gümüşoğlu, ölen kardeşi Erkan'ın intikamını almak için her şeyi yapmaya hazırdır.

        Demir'le önceden yolları kesişen zengin iş adamı Hakan, şimdi Çukurova'da itibar kazanmak ve dengeleri değiştirmek hedefindedir.

        Hakan, Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış davası olan Abdülkadir ile birlikte adım adım intikamını planlar ve Yamanlar Konağı'nı gözlemeye başlar. Ancak Hakan ve Abdülkadir'in hedefinde hiç beklenmedik bir isim daha vardır.

            ZÜLEYHA'NIN SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUN ÜMİT'İ VURUYOR!

            Züleyha, bulunan bir cesedin teşhisi için çağrılır. Acısıyla boğuşan Züleyha'ya bir darbe de Ümit'ten gelir.

            Ümit, Züleyha'dan Demir'in yerini öğreneceğini düşünüp Adnan'ı kaçırır.

            Ümit'in yaptıkları artık canına tak eden Züleyha, silahını alıp Ümit'in karşısına çıkar. Aralarında yaşanan boğuşma esnasında Ümit vurulur. Züleyha dehşet içindedir. Üstelik onları uzaktan izleyen kişiden de habersizdir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bilim Kurulu üyeleri milyonların merak ettiği soruları cevapladı!
            Haberler Magazin Sırra kadem basıyor! Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı: Şirketine ortak olup biletini kesecek
                SON DAKİKA