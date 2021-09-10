Sırra kadem basıyor! Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı: Şirketine ortak olup biletini kesecek

Sırra kadem basıyor! Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı için sona ererken "Şirketine ortak olup biletini kesecek" yorumları tanıtımın ardından sıkça yapılır oldu. Son bölümde Demir'le önceden yolları kesişen zengin iş adamı Hakan, şimdi Çukurova'da itibar kazanmak ve dengeleri değiştirmek hedefindedir. Hakan, Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış davası olan Abdülkadir ile birlikte adım adım intikamını planlar ve Yamanlar Konağı'nı gözlemeye başladı. Demir'in tüm ilçe tarafında arandığı bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu.

HERKES DEMİR'İ ARIYOR

Yamanlar Konağı'nı saran alevlerin arasında başta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlar.