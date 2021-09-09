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    • Magazin
    • 09.09.2021 16:32
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    • 09.09.2021 16:36
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    AŞK 101 2. sezon fragmanı yayınlandı! AŞK 101 yeni sezon ne zaman 2021? AŞK 102 oyuncuları kimler?

    Netflix'in sevilen Türk dizileri arasında yer alan AŞK 101'in ikinci sezonu merakla bekleniyor. Yüzbinlerce takipçisi olan AŞK 101'in yeni sezon başlangıç tarihinin belli olup olmadığı araştırılıyor. Gençlik drama dizisi AŞK 101 yeni sezonda 'AŞK 102' ile ekranlarda olacak. Bu kapsamda AŞK 101 yeni sezon ne zaman 2021? AŞK 102 oyuncuları kimler? Fragman yayınlandı mı? şeklindeki soruların yanıtları yoğun ilgi görüyor. AŞK 101 2. sezon fragmanı yayınlandı. İşte AŞK 101 2. sezon yayın tarihi ve diğer detaylar...

    takvim.com.tr
    AŞK 101 2. sezon yayın tarihi: AŞK 102 oyuncuları ve fragmanı!

    Aşk 101 yeni sezonu hakkında beklenen açıklama geldi. Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka, Alina Boz gibi genç oyuncuların yer aldığı AŞK 101'in ikinci sezon tarihi belli oldu. Netflix'te yayımlanan AŞK 101 dizisi 4 uyumsuz ve 1 örnek öğrencinin hayat hikayesini konu ediniyor. Peki AŞK 101 yeni sezon ne zaman 2021? AŞK 102 oyuncuları kimler? Fragman yayınlandı mı? Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan AŞK 101'in yeni sezon tarihi ve AŞK 102 oyuncuları ile fragmanı haberimizde...

    AŞK 101 YENİ SEZON NE ZAMAN 2021?

    Aşk 101 ikinci sezonu 30 Eylül 2021 günü başlayacak. Dizi Netflix'ten izleyicileriyle buluşmaya devam edecek. Yeni sezonda seyircileri yeni oyuncular bekliyor.

    AŞK 101 2.SEZON FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

    AŞK 101'in 2. sezon fragmanı yayınlandı. AŞK 101 Perşembe günü dünya ile aynı anda Netflix'ten izlenebilecek.

    AŞK 102 OYUNCULARI KİMLER?

    Aşk 102'nin 2. sezonunda Buğra Gürsoy, Tuba Ünsal, Ece Yüksel diziye dahil oldu. İşte Aşk 102 oyuncu kadrosu;

    Kubilay Aka – Kerem

    Kaan Urgancıoğlu – Kemal

    Alina Boz – Eda

    Pınar Deniz – Burcu
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        Haberler Magazin AŞK 101 2. sezon fragmanı yayınlandı! AŞK 101 yeni sezon ne zaman 2021? AŞK 102 oyuncuları kimler?
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