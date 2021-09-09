AŞK 101 2. sezon fragmanı yayınlandı! AŞK 101 yeni sezon ne zaman 2021? AŞK 102 oyuncuları kimler?

Aşk 101 yeni sezonu hakkında beklenen açıklama geldi. Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka, Alina Boz gibi genç oyuncuların yer aldığı AŞK 101'in ikinci sezon tarihi belli oldu. Netflix'te yayımlanan AŞK 101 dizisi 4 uyumsuz ve 1 örnek öğrencinin hayat hikayesini konu ediniyor. Peki AŞK 101 yeni sezon ne zaman 2021? AŞK 102 oyuncuları kimler? Fragman yayınlandı mı? Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan AŞK 101'in yeni sezon tarihi ve AŞK 102 oyuncuları ile fragmanı haberimizde...