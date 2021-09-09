AŞK 101 2. sezon fragmanı yayınlandı! AŞK 101 yeni sezon ne zaman 2021? AŞK 102 oyuncuları kimler?

Aşk 101 yeni sezonu hakkında beklenen açıklama geldi. Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka, Alina Boz gibi genç oyuncuların yer aldığı AŞK 101'in ikinci sezon tarihi belli oldu. Netflix'te yayımlanan AŞK 101 dizisi 4 uyumsuz ve 1 örnek öğrencinin hayat hikayesini konu ediniyor. Peki AŞK 101 yeni sezon ne zaman 2021? AŞK 102 oyuncuları kimler? Fragman yayınlandı mı? Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan AŞK 101'in yeni sezon tarihi ve AŞK 102 oyuncuları ile fragmanı haberimizde...
AŞK 101 YENİ SEZON NE ZAMAN 2021?
Aşk 101 ikinci sezonu 30 Eylül 2021 günü başlayacak. Dizi Netflix'ten izleyicileriyle buluşmaya devam edecek. Yeni sezonda seyircileri yeni oyuncular bekliyor.
AŞK 101 2.SEZON FRAGMANI YAYIMLANDI MI?
AŞK 101'in 2. sezon fragmanı yayınlandı. AŞK 101 Perşembe günü dünya ile aynı anda Netflix'ten izlenebilecek.
AŞK 102 OYUNCULARI KİMLER?
Aşk 102'nin 2. sezonunda Buğra Gürsoy, Tuba Ünsal, Ece Yüksel diziye dahil oldu. İşte Aşk 102 oyuncu kadrosu;
Kubilay Aka – Kerem
Kaan Urgancıoğlu – Kemal
Alina Boz – Eda
Pınar Deniz – Burcu