Oyuncu Nilüfer Açıkalın'a eski sevgilisi Orhan Oğuz'un kızından şok suçlama! "Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu." Nilüfer Açıkalın, yönetmen Orhan Oğuz ile 19 yıl süren bir ilişki yaşadı. Ancak bu ilişkiye, yönetmenin ilk evliliğinden olan kızı Ebru Oğuz hep karşıydı. İddiaya göre Ebru, beraberlik boyunca Nilüfer Açıkalın'a hep saygısız davrandı, hakaretler savurdu.