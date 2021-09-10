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    • 10.09.2021 09:39
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    • 10.09.2021 09:51
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    Oyuncu Nilüfer Açıkalın’a eski sevgilisi Orhan Oğuz'un kızından şok suçlama! "Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu"

    Oyuncu Nilüfer Açıkalın’a eski sevgilisi Orhan Oğuz'un kızından şok suçlama! 19 yıllık sevgilisi yönetmen Orhan Oğuz’la ayrılıp yeni bir ilişkiye başlayan Nilüfer Açıkalın'ı hedef alan Ebru Oğuz sosyal medyada, "Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş. Paraları yemeye devam ediyor" diye paylaşım yaptı. Savcılığa başvuran Nilüfer Açıkalın; Ebru Oğuz'un kendisine ve sevgilisine sarf ettiği sözler için cezalandırılmasını talep etti.

    Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu

    Oyuncu Nilüfer Açıkalın'a eski sevgilisi Orhan Oğuz'un kızından şok suçlama! "Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu." Nilüfer Açıkalın, yönetmen Orhan Oğuz ile 19 yıl süren bir ilişki yaşadı. Ancak bu ilişkiye, yönetmenin ilk evliliğinden olan kızı Ebru Oğuz hep karşıydı. İddiaya göre Ebru, beraberlik boyunca Nilüfer Açıkalın'a hep saygısız davrandı, hakaretler savurdu.

    AÇIKALIN HEP SUSMUŞ
    Açıkalın ise sevgilisine duyduğu saygı nedeniyle üvey kızına ses çıkarmıyor, bu hakaretleri sineye çekiyordu.

    CEZALANDIRILSIN TALEBİ

    Sabah2ın haberine göre Nilüfer Açıkalın, ünlü yönetmenle beraberliği bitince, Jehat Hekimoğlu ile yeni bir ilişkiye başladı. Ebru Oğuz ise sosyal medyada Nilüfer Açıkalın'ı hedef alan "Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş. Paraları yemeye devam ediyor" diye paylaşım yaptı.

        Savcılığa başvuran Açıkalın; Ebru Oğuz'un kendisine ve sevgilisine sarf ettiği sözler için cezalandırılmasını talep etti.

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