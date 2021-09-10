Ünlü şarkıcı Hatice bugün Sabahın Sultanı Seda Sayan'a konuk oldu. Peki Şarkıcı Hatice kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi neden öldü? Şarkıcı Hatice'nin sevgilisi Ali Kemal kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Bir süredir sevgilisi Ali Kemal ile mutlu bir birlikteliği olan şarkıcı müjdeli haberi de canlı yayında duyurdu. Hatice, ''Ali Kemal ile evlenme kararı aldık.'' dedi. Programa telefonla bağlanan Ali Bey de Hatice'ye canlı yayında ilanı aşk etti. İşte Hatice ve müstakbel eşi Ali Kemal hakkında merak edilenler...
ŞARKICI HATİCE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EŞİ NEDEN ÖLDÜ?
Hatice Çarpar 6 Aralık 1978 yılında İzmir'in Narlıdere ilçesinde dünyaya geldi. Aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek müziğe ilk adımlarını atan Hatice İner misin Çıkar mısın? isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek böylelikle profesyonel müzik hayatına başlamış oldu.
ATV'de bir dönem Çürük Elma programını sunduktan sonra müziğe olan ilgisinin daha agir basması sonucunda Eyüpsultan Musiki Cemiyeti 'nde ders almaya başladı.
1990'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan sanatçı Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı parçalarla hiti yakaladı. Sanatçının kendisi gibi şarkıcı ilk eşi Güney Aydan 2003'te vefat etmiştir.
ŞARKICI HATİCE'NİN SEVGİLİSİ ALİ KEMAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?
Şarkıcı Hatice'nin şimdiki sevgilisi Ali Kemal Sarı, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk okuyor.
Kendisinden 10 yaş küçük oyuncu Ali Kemal Sarı ile aşkı doludizgin devam eden şarkıcı Hatice, 'evlilik' açıklaması yaptı. Eylül ayının başında, parmağındaki yüzükle dikkat çeken ünlü şarkıcı, sevgilisinin kendisine evlilik teklif ettiğini söyledi.