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    • Magazin
    • 10.09.2021 10:28
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    • 10.09.2021 10:28
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    Merhamet yok bende! Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı: Gammazlığı ortaya çıkınca perişan olacak!

    Dün akşam yeni sezon ilk bölümüyle ekranlarda olan Camdaki Kız dizisinde gelecek hafta heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Sezonun ilk bölümünde Nalan ve Sedat, yeni bir hayata adım attı. Nalan ve Sedat düğünlerinin ardından yeni hayatlarına adım atması büyük heyecan yaratırken Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer’e emanet etti. Sedat ve Nalan ise düğün sonrası Feride ve Adil'i ziyaret ettiler. Bu ziyaret hem Nalan için hem de Sedat için hiç iyi sonuçlanmadı. Bölümün ardından Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Kanal D ekranlarında perşembe akşamı yayınlanan Camdaki Kız'da heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Son bölümde Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer'e emanet etti. Nalan'ın Koroğlu Ailesi'nin evinde ilk günleri bir hayli ürkerek geçer. Sedat'tan uzak kalmak istemeyen Cana, vakit kaybetmeden soluğu Sedat ve Nalan'ın arkadaş buluşmasında aldı. Nalan'ın içindeki korku, mutluluğuna kabus gibi çöktü. Feride, Cana'dan Koroğlu Ailesi'nin bütün yalanlarını öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Bölümün ardından Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı.

    YENİ BİR HAYAT

    Camdaki Kız yeni sezon yeni bölümünde Nalan ve Sedat, yeni bir hayata adım attı. Nalan ve Sedat düğünlerinin ardından yeni hayatlarına adım atıyorlar.

    Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer'e emanet eder. Nalan'ın Koroğlu Ailesi'nin evinde ilk günleri bir hayli ürkerek geçer. Sedat'tan uzak kalmak istemeyen Cana, vakit kaybetmeden soluğu Sedat ve Nalan'ın arkadaş buluşmasında alır.

    Sedat ve Nalan ise düğün sonrası Feride ve Adil'i ziyaret ederler. Bu ziyaret hem Nalan için hem de Sedat için hiç iyi sonuçlanmaz.

        Feride'nin baskıları Sedat'ı da etkisi altına alır. Nalan, Feride'nin Sedat'la konuşmasını duyunca adeta yıkılır.

        Nalan'ın içindeki korku, mutluluğuna kabus gibi çöküyor. Feride, Cana'dan Koroğlu Ailesi'nin bütün yalanlarını öğrenince neye uğradığını şaşırır. Feride, her ne kadar bu gerçek karşısında yıkılsa da Nalan'ın mutluluğu için beklenmeyen bir karar veriyor.

        Bir diğer taraftan kına gecesi ve düğün hazırlıkları devam ederken, Nalan'ın içini büyük bir korku kaplar. Feride'nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan'ın zihnini ele geçirir.

            Muzo ise geçmişten gelen karanlık bir sırla, Sedat'ı Nalan'ı üzmemesi konusunda uyarır. Bu sır yıllar önce iki kardeşin arasında uçurumlar açmıştır.

            Cana sonunda Sedat ve Nalan'ı ayıracağından eminken, büyük bir yol ayrımında olan Feride'nin fikrini kim değiştirecek?

            Nalan'ın düğün gecesi Sedat'ın yanından ayrılarak gözyaşları içinde Feride'nin kapısını çalması ise korkularının yanında bir de hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Gözyaşları içinde olan Nalan'ın omzuna bir el uzanır. Peki bu el kimin eli olacak, Hayri kim?
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            Haberler Magazin Merhamet yok bende! Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı: Gammazlığı ortaya çıkınca perişan olacak!
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