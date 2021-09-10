Merhamet yok bende! Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı: Gammazlığı ortaya çıkınca perişan olacak!

Kanal D ekranlarında perşembe akşamı yayınlanan Camdaki Kız'da heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Son bölümde Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer'e emanet etti. Nalan'ın Koroğlu Ailesi'nin evinde ilk günleri bir hayli ürkerek geçer. Sedat'tan uzak kalmak istemeyen Cana, vakit kaybetmeden soluğu Sedat ve Nalan'ın arkadaş buluşmasında aldı. Nalan'ın içindeki korku, mutluluğuna kabus gibi çöktü. Feride, Cana'dan Koroğlu Ailesi'nin bütün yalanlarını öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Bölümün ardından Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı.
YENİ BİR HAYAT
Camdaki Kız yeni sezon yeni bölümünde Nalan ve Sedat, yeni bir hayata adım attı. Nalan ve Sedat düğünlerinin ardından yeni hayatlarına adım atıyorlar.
Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer'e emanet eder. Nalan'ın Koroğlu Ailesi'nin evinde ilk günleri bir hayli ürkerek geçer. Sedat'tan uzak kalmak istemeyen Cana, vakit kaybetmeden soluğu Sedat ve Nalan'ın arkadaş buluşmasında alır.
Sedat ve Nalan ise düğün sonrası Feride ve Adil'i ziyaret ederler. Bu ziyaret hem Nalan için hem de Sedat için hiç iyi sonuçlanmaz.