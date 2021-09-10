Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşında, nereli? Melisa Emirbayer'in sevgilisi kim, Gökhan Çıra ile birlikte mi?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar ile dikkatleri üzerine çeken Melisa Emirbayer'in yaşamı merak mevzusu oldu. Selin Ciğerci ve Gökhan Çınar'ın boşanma haberlerinin arkasından Gökhan Çıra'nın Melisa Emirbayer ile ilişkisi olduğu iddia edildi. Peki, Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşında? Melisa Emirbayer'in sevgilisi kimdir? İşte tüm merak edilenler!
MELİSA EMİRBAYER'İN SEVGİLİSİ KİM?
Magazin basınının çok yakından takip ettiği çift Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra yarın anlaşmalı olarak boşanıyor. Taşıyıcı annelik yöntemi ile çocuk sahibi olacakları söylenen çiftin boşanma haberi bomba etkisi yaratırken işin gerçek yüzü de konuşulmaya başladı. Bir dönem adı Survivor sunucu olan Melisa Emirbayer ile yasak aşk iddialarına karışan Gökhan Çıra'nın yeniden Selin Ciğerci'yi aldattığı dedikodusu ise en çok konuşulanlardan biri.
MELİSA EMİRBAYER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Adı Soyadı: Melisa Emirbayer
Doğum Tarihi: 2 Kasım 1995
Nereli: İzmir
Burcu: Oğlak
Kilosu: 58 kg
Boyu: 1,77 m