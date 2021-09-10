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    • Magazin
    • 10.09.2021 15:45
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    • 10.09.2021 15:45
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    Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşında, nereli? Melisa Emirbayer'in sevgilisi kim, Gökhan Çıra ile birlikte mi?

    Son dönemde magazin gündemini takip edenler tarafından Melisa Emirbayer hakkında araştırmalar hız kazandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar ile dikkatleri üzerine çeken Melisa Emirbayer'in hayatı merak konusu oldu. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ın boşanma haberlerinin arkasından Gökhan Çıra'nın Melisa Emirbayer ile ilişkisi olduğu iddia edildi. Peki, Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşında? Melisa Emirbayer'in sevgilisi kimdir? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar ile dikkatleri üzerine çeken Melisa Emirbayer'in yaşamı merak mevzusu oldu. Selin Ciğerci ve Gökhan Çınar'ın boşanma haberlerinin arkasından Gökhan Çıra'nın Melisa Emirbayer ile ilişkisi olduğu iddia edildi. Peki, Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşında? Melisa Emirbayer'in sevgilisi kimdir? İşte tüm merak edilenler!

    MELİSA EMİRBAYER'İN SEVGİLİSİ KİM?

    Magazin basınının çok yakından takip ettiği çift Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra yarın anlaşmalı olarak boşanıyor. Taşıyıcı annelik yöntemi ile çocuk sahibi olacakları söylenen çiftin boşanma haberi bomba etkisi yaratırken işin gerçek yüzü de konuşulmaya başladı. Bir dönem adı Survivor sunucu olan Melisa Emirbayer ile yasak aşk iddialarına karışan Gökhan Çıra'nın yeniden Selin Ciğerci'yi aldattığı dedikodusu ise en çok konuşulanlardan biri.

    MELİSA EMİRBAYER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

    Adı Soyadı: Melisa Emirbayer

    Doğum Tarihi: 2 Kasım 1995

    Nereli: İzmir

    Burcu: Oğlak

    Kilosu: 58 kg

    Boyu: 1,77 m

        Melisa Emirbayer, 2 Kasım 1995 İzmir doğumludur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümünde eğitim almıştır.

        Melisa Emirbayer 2002'de yüzme sporu ile tanıştı. Yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü'ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları yaşadı.

        Melisa Emirbayer 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırdı.Ardından milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar yakaladı.

        2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük görevini yürüttü.

        Melisa Emirbayer kendisini şöyle anlatıyor:7 yaşından itibaren yüzücülükle uğraşıyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'de görev yaptım. Milli takıma hizmet veriyorum. Sayısız şampiyonluklarım ve rekorlarım var. İsterse 1 sene aç kalayım beni zorlayacağını düşünmüyorum.
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        Haberler Magazin Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşında, nereli? Melisa Emirbayer'in sevgilisi kim, Gökhan Çıra ile birlikte mi?
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