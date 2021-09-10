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    • Magazin
    • 10.09.2021 16:30
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    • 10.09.2021 16:33
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    Masumlar Apartmanı'nda yürekleri yerle yeksan edecek gelişme! Bam teline dokunan şiirin sırrı ayyuka çıktı

    Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterinin geçen sezon veda ettiği Masumlar Apartmanı 2. sezonuyla TRT 1 ekranlarında salı günleri izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İnci karakterinin yerine bu sezon Melisa Şenolsun'un canlandırdığı bir karakter alacak. Yeni sezonunda da heyecanın dorukta olacağı Masumlar Apartmanı'nın 2. sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda Han karakterini oynayan ünlü oyuncu Birkan Sokullu'nun sesinde Metin Altınok şiiri izleyicileri ekran başına kilitledi. İnci'nin vedası ve Han'ın her şeyi unutmak için yeni bir yola çıkmasının ardından dizide yaşanan gelişmelerle heyecan tavan yapacak.

    Masumlar Apartmanı’ndaki ayrılık can sıktı.

    Masumlar Apartmanı'nda yürekleri yerle yeksan edecek gelişme! Bam teline dokunan şiirin sırrı ayyuka çıktı. Salı günleri TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşan Masumlar Apartmanı'nda Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılması izleyicileri hüsrana uğratan gelişmelerden oldu. Dizinin kadrosuna 2. sezonda Farah Zeynep Abdullah'ın yerine Atiye dizisinde dikkatleri üzerine çeken Melisa Şenolsun geldi. Melisa Şenolsun'un hangi karaktere hayat vereceği merak edilirken gözler dizinin 2. sezon tarihine çevrildi. Han'ın İnci'yi unutmak için bir tatile çıktığı görülüyor ve okuduğu Metin Altınok şiiri izleyicileri duygulandıran anlardan oldu.

    YENİ SEZON GELİYOR

    Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterinin geçen sezon veda ettiği Masumlar Apartmanı 2. sezonuyla TRT 1 ekranlarında salı günleri izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

    MELİSA ŞENOLSUN TRANSFERİ

    İnci karakterinin yerine bu sezon Melisa Şenolsun'un canlandırdığı bir karakter alacak. Yeni sezonunda da heyecanın dorukta olacağı Masumlar Apartmanı'nın 2. sezon fragmanı yayınlandı.

    YÜREKLERE DOKUNAN ŞİİR

    Fragmanda Han karakterini oynayan ünlü oyuncu Birkan Sokullu'nun sesinde Metin Altınok şiiri izleyicileri ekran başına kilitledi.

        HAN'IN UZUN YOLCULUĞU

        İnci'nin vedası ve Han'ın her şeyi unutmak için yeni bir yola çıkmasının ardından dizide yaşanan gelişmelerle heyecan tavan yapacak.

        MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

        Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeştir.

        Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

        Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

            Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzellik algısını şöyle anlatıyor: Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum.

            Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor. Umut Evirgen'in ikinci uzun metraj filminde yer alacak.

            OYNADIĞI DİZİLER

            2015 Tatlı Küçük Yalancılar
            2015-2016 Kiralık Aşk
            2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz
            2018 Nefes Nefese
            2020 Menajerimi Ara
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            Haberler Magazin Masumlar Apartmanı'nda yürekleri yerle yeksan edecek gelişme! Bam teline dokunan şiirin sırrı ayyuka çıktı
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