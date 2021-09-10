Masumlar Apartmanı'nda yürekleri yerle yeksan edecek gelişme! Bam teline dokunan şiirin sırrı ayyuka çıktı. Salı günleri TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşan Masumlar Apartmanı'nda Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılması izleyicileri hüsrana uğratan gelişmelerden oldu. Dizinin kadrosuna 2. sezonda Farah Zeynep Abdullah'ın yerine Atiye dizisinde dikkatleri üzerine çeken Melisa Şenolsun geldi. Melisa Şenolsun'un hangi karaktere hayat vereceği merak edilirken gözler dizinin 2. sezon tarihine çevrildi. Han'ın İnci'yi unutmak için bir tatile çıktığı görülüyor ve okuduğu Metin Altınok şiiri izleyicileri duygulandıran anlardan oldu.

YENİ SEZON GELİYOR

Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterinin geçen sezon veda ettiği Masumlar Apartmanı 2. sezonuyla TRT 1 ekranlarında salı günleri izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.