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    • 11.09.2021 00:19
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    Aleyna Tilki hastanelik oldu! Hasta yatağından paylaştı o görüntü hayranlarını korkuttu

    Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Havva Öztel, gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşurken bu kez Aleyna Tilki’den kötü haber geldi. Genç popçu, hastane odasından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu. İşte detaylar...

    Aleyna Tilki hastanelik oldu!

    Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, geçen günlerde sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

    Havva Öztel, söz konusu paylaşımında "Hayat eve sığdı. Bugün 8. günüm iyiyim iyi. Sayılı gün çabuk geçer" ifadelerini kullanmıştı.

    Havva Öztel, gördüğü tedavi sonrası eski sağlığına kavuşurken Aleyna Tilki hastanelik oldu.

    HASTA YATAĞINDAN PAYLAŞTI!
    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Aleyna Tilki, hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.

        Hastanede serum aldığı anları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan genç şarkıcı, yaptığı paylaşıma, ''Hasta bebek'' notunu düştü.

        Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Aleyna Tilki'nin paylaşımına yoğun ilgi göstererek genç şarkıcıya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        Öte yandan Aleyna Tilki'nin sağlık durumuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
            Zihniyet aynı zihniyet!
            Haberler Magazin Aleyna Tilki hastanelik oldu! Hasta yatağından paylaştı o görüntü hayranlarını korkuttu
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