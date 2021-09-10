Aleyna Tilki hastanelik oldu! Hasta yatağından paylaştı o görüntü hayranlarını korkuttu

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, geçen günlerde sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Havva Öztel, söz konusu paylaşımında "Hayat eve sığdı. Bugün 8. günüm iyiyim iyi. Sayılı gün çabuk geçer" ifadelerini kullanmıştı.
Havva Öztel, gördüğü tedavi sonrası eski sağlığına kavuşurken Aleyna Tilki hastanelik oldu.
HASTA YATAĞINDAN PAYLAŞTI!
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Aleyna Tilki, hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.