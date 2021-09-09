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    • 09.09.2021 15:47
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    Matrix 4: Resurrections fragmanı (official trailer) izle! Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Matrix 4 oyuncu kadrosunda kimler var?

    Matrix serisinin yeni filmi olan The Matrix: Resurrections ufukta gözüktü. Seneler sonra devam filmi ile büyük bir heyecan yaratan ve kaldığı yerden devam eden Matrix’in ilk fragmanı yayınlandı. Filme dair ilk görseller, What is the Matrix başlıklı bir site üzerinden hayranlarına paylaşılmıştı. Kırmızı ve mavi hap seçenekleriyle dikkatleri üzerine çeken ilk tanıtım görselinde ‘Kendi gerçekliğini seç’ İfadeleri yer alıyor. Matrix hayranları merakla beklenen yapımın devamı için net bir tarih bilgisine ve fragmanına ulaşmaya çalışıyor. Peki, Matrix 4 ne zaman çıkacak? The Matrix Resurrections oyuncuları kimler? The Matrix Resurrections fragmanı (trailer) nereden izlenir? İşte Matrix 4 filmine dair tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Matrix 4: Resurrections fragmanı trailer izle!

    Matrix 4: Resurrections fragmanı (trailer) izle! Matrix serüveni kaldığı yerden devam ediyor. Matrix serisinin yeni filmi 'Matrix Resurrections'tan ilk fragman geldi. Filmden ilk karelerin ve fragmanın yayınlanmasıyla birlikte hayranları tarafından vizyon tarihi hakkında araştırmalar da büyük bir hız kazandı. Yönetmenliğini Lana Wachowski'nin üstlendiği "Matrix Resurrections"ın oyuncu kadrosu hakkında da bilgiler sızdırıldı. Peki, Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? Matrix 4 oyuncuları kimler? İşte merakla ve heyecanla beklenen Matrix 4 filmine dair tüm detaylar!

    MATRİX 4: RESURRETİONS FRAGMANI İZLE!

    The Matrix 4 Resurrections filmine dair ilk görüntüler paylaşıldı. Fragmandan önce 15 saniyelik videoda ikonik mavi - kırmızı haplar yer aldı. Filmin ana fragmanı ise 9 Eylül günü saat 16:00'da yayınlacak.

    KIRMIZI VE MAVİ HAP SEÇENEKLERİ

    ''WhatIsTheMatrix.com'' adlı siteye girenler, Matrix filmiyle ikonikleşmiş olan kırmızı ve mavi haplar ile karşılaşıyor. Kırmızı ve mavi hapların üzerinde ''Seçim senin'' yazıyor. Bu iki hap arasında seçim yapan izleyiciler, filmle ilgili birbirinden farklı görüntüleri erişebilme şansı buluyor.

    MATRİX 4 OYUNCULARI

    Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimler kadrosunda yer alıyor.

        MATRİX RESURRECTİONS VİZYON TARİHİ

        Neo rolü ile başrolde yer alan Keanu Reeves'li Matrix 4'ün vizyon tarihi de açıklandı. Buna göre Matrix Resurrections, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.

        OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

        Keanu Reeves: Thomas A. Anderson / Neo
        Carrie-Anne Moss: Trinity
        Jada Pinkett Smith: Niobe

        Ayrıca; Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Priyanka Chopra ve Andrew Caldwell açıklanmayan roller üstlendi.

        MATRİX'İN HİKAYESİ

        Milenyum çağının ortalarında insanoğlu yapay zekaya can vermiş ve tüm yükümlülüklerini makinelere devrederek yavaş yavaş tüketim toplumuna dönüşmeye başlamıştır. Robotlar insanların verdiği tüm görevleri yerine getirmekte fakat bu canlılardan saygı görmemektedir. Bir robot sahibine direniş gösterir ve insan gibi bir zekaya sahip olduğu için insan gibi yargılanır.

        Dava sonucunda o ve onun modelini imha etme kararı alınır ve robotlara karşı tam bir saldırı başlar. Sosyal ortamdaki son robot çalışmaz hale geldikten sonra diğer modeller birleşir ve dünya üzerinde bir noktada birleşerek kendilerinin "01" olarak adlandırdıkları bölgede toplanırlar. Birkaç dönem sonra üretip dünya pazarına sundukları cihazlar tüm gezegenin ekonomik dengesini bozunca durumun ciddiyetini anlayan insanlığın tüm liderleri birleşir ve robotların başlıca enerji kaynakları olan güneş'in karartılması kararını alırlar.

            SAVAŞ

            Dünya atmosferine atılan sis bombası benzeri kimyasallarla gezegenin hiçbir yeri güneş görmeyecek şekilde kapatılır ve arkasından insanların taarruzu başlar. Fakat makineler onların aciz bedenlerinin saldırısına hazırlıklıdır. Dev makine ordularıyla insanlığı yeryüzünden silen robotlar savaş sonrası gözünü mazlumlara diker.
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            Haberler Televizyon Matrix 4: Resurrections fragmanı (official trailer) izle! Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Matrix 4 oyuncu kadrosunda kimler var?
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