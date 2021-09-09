Matrix 4: Resurrections fragmanı (official trailer) izle! Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Matrix 4 oyuncu kadrosunda kimler var?

Matrix 4: Resurrections fragmanı (trailer) izle! Matrix serüveni kaldığı yerden devam ediyor. Matrix serisinin yeni filmi 'Matrix Resurrections'tan ilk fragman geldi. Filmden ilk karelerin ve fragmanın yayınlanmasıyla birlikte hayranları tarafından vizyon tarihi hakkında araştırmalar da büyük bir hız kazandı. Yönetmenliğini Lana Wachowski'nin üstlendiği "Matrix Resurrections"ın oyuncu kadrosu hakkında da bilgiler sızdırıldı. Peki, Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? Matrix 4 oyuncuları kimler? İşte merakla ve heyecanla beklenen Matrix 4 filmine dair tüm detaylar!
MATRİX 4: RESURRETİONS FRAGMANI İZLE!
The Matrix 4 Resurrections filmine dair ilk görüntüler paylaşıldı. Fragmandan önce 15 saniyelik videoda ikonik mavi - kırmızı haplar yer aldı. Filmin ana fragmanı ise 9 Eylül günü saat 16:00'da yayınlacak.
KIRMIZI VE MAVİ HAP SEÇENEKLERİ
''WhatIsTheMatrix.com'' adlı siteye girenler, Matrix filmiyle ikonikleşmiş olan kırmızı ve mavi haplar ile karşılaşıyor. Kırmızı ve mavi hapların üzerinde ''Seçim senin'' yazıyor. Bu iki hap arasında seçim yapan izleyiciler, filmle ilgili birbirinden farklı görüntüleri erişebilme şansı buluyor.
MATRİX 4 OYUNCULARI
Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimler kadrosunda yer alıyor.