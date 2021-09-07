Türkçeye İtalyancadan geçen salça kelimesinin Latincedeki kökeninin anlamı nedir? ATV ekranlarında her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı son sürat yaşanmaya devam ediyor. Salı akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

Soru: Türkçeye İtalyancadan geçen salça kelimesinin Latincedeki kökeninin anlamı nedir?

A: Tuz

B: Şeker

C: Domates

D: Dans

Doğru cevap: A şıkkı Tuzlu