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    • Magazin
    • 07.09.2021 17:00
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    • 07.09.2021 17:00
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    Acun Ilıcalı'nın eski şefi Masterchef'i bıraktı gerçeği ifşaladı 'Asla tolere edilemez kabullenemem kendimden geçtim' dedi çıldırdı

    Masterchef'in eski şefi Hazer Amani geçmişte programda yaşanan bir anısını anlattı. Ünlü şefin anlattığın anısı herkesin dikkatini çekecek türden. 4 sezondur ekranlardaki yerini alan Masterchef'in ilk sezonunda şefler kadrosunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Hazer Amani vardı. Daha sonra Hazer Amani yarışmadan ayrıldı ve yerine Danilo Zanna geldi. 1. sezonda programda yer alan Hazer Amani juri koltuğunu bıraktıktan sonra restoran işleriyle uğraşmaya devam etti. Masterchef yoluna tüm hızıyla devam ederken programın eski şefi yarışmayla ilgili dikkat çeken bir anısını paylaştı.

    Masterchef’te yıllar sonra gelen açıklama!

    Acun Ilıcalı'nın eski şefi Masterchef'i bıraktı gerçeği ifşaladı 'Asla tolere edilemez kabullenemem kendimden geçtim' dedi çıldırdı. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun juri koltuğunda oturduğu Masterchef heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Programın eski şeflerinden olan ve 1. sezonun en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Danilo Zanna yıllar sonra programla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. MasterChef Türkiye programında yaşadığı anıyı sevenleriyle paylaştı. İşte Amani'den yıllar sonra gelen açıklama

    Televizyon ekranlarına bir süreliğine ara veren, ancak yakın bir zamanda tekrardan dönmeyi düşünen MasterChef Türkiye eski jürisi Hazar Amani'ye unutamadığı anısı soruldu.

    Çığırından çıkma noktasına geldiği ve beraberinde bas bas bağırdığı durumların söz konusu olduğunu dile getiren Hazar Amani, MasterChef Türkiye programında yaşadığı olayı samimi bir dille anlattı.

        Mutfakta saygısızlığı hiç sevmediğinin özellikle altını çizen MasterChef Türkiye eski jürisi Hazer Amani, programda birkaç kere saygısızlık gördüğünü itiraf etti.

        Normal şartlar altında asla bağıran çağıran bir insan olmadığını vurgulayan Amani, bir anda gözünün döndüğünü ve kendisinden hiç beklenmeyecek şekilde davrandığını ifade etti.

        MASTERCHEF TÜRKİYE ESKİ JÜRİSİ HAZER AMANİ: ''SAYGISIZLIK BENİ BENDEN GEÇİRMİŞTİ!''

        MasterChef Türkiye'nin eski jürisi Hazer Amani bomba bir itirafta bulunarak, ''Biz orada zaten 3 tane gerçekten mesleğinde bir yerlere gelmiş, şeflik yapmış jüriyiz, üstüne bir tane de çok sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz ağabeyimizi orada ağırlıyoruz.

            Ve üçümüze yapılan saygısızlık zaten tolere edilemeyecek bir şey ama o varken yapılan saygısızlık beni benden geçirmişti.'' sözlerini kaydetti.

            HAZER AMANİ MASTERCHEF'TEN NEDEN AYRILMIŞTI?

            Sıla, Ahmet Kural davası yüzünden ilgi odağında olduğu bir dönemde, bir araçta, Hazer Amani'yle görüntülenmişti. Uzun süre aşklarıyla gündemden düşmeyen ve ilk başta sevgili olduklarını saklayan daha sonra 2020 yılında evlenmişti.

            O dönem evli olan Hazer Amani bu olay sonrasında Masterchef'ten ayrılmıştı. Sıla ve Hazer Amani çifti 2021 yılında boşanmıştı.
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            Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın eski şefi Masterchef'i bıraktı gerçeği ifşaladı 'Asla tolere edilemez kabullenemem kendimden geçtim' dedi çıldırdı
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