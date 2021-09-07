Acun Ilıcalı'nın eski şefi Masterchef'i bıraktı gerçeği ifşaladı 'Asla tolere edilemez kabullenemem kendimden geçtim' dedi çıldırdı. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun juri koltuğunda oturduğu Masterchef heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Programın eski şeflerinden olan ve 1. sezonun en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Danilo Zanna yıllar sonra programla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. MasterChef Türkiye programında yaşadığı anıyı sevenleriyle paylaştı. İşte Amani'den yıllar sonra gelen açıklama
Televizyon ekranlarına bir süreliğine ara veren, ancak yakın bir zamanda tekrardan dönmeyi düşünen MasterChef Türkiye eski jürisi Hazar Amani'ye unutamadığı anısı soruldu.
Çığırından çıkma noktasına geldiği ve beraberinde bas bas bağırdığı durumların söz konusu olduğunu dile getiren Hazar Amani, MasterChef Türkiye programında yaşadığı olayı samimi bir dille anlattı.