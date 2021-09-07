Alaska'daki Sitka şehri sakinlerinin 1 Nisan 1974 sabahı sokaklara dökülmesine neden olan Oliver Bickar, onlar hangisinin gerçekleşmek üzere olduğuna inandırmıştır? ATV ekranlarında her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı son sürat yaşanmaya devam ediyor. Salı akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

Soru: Alaska'daki Sitka şehri sakinlerinin 1 Nisan 1974 sabahı sokaklara dökülmesine neden olan Oliver Bickar, onlar hangisinin gerçekleşmek üzere olduğuna inandırmıştır?

A: Çığ düşmesi

B: Kutup ayılarının saldırması

C: Yanardağ patlaması

D: Viking istilası

Doğru cevap: C şıkkı Yanardağ patlaması