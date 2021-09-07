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    • Magazin
    • 07.09.2021 21:31
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    • 07.09.2021 21:34
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    Alaska'daki Sitka şehri sakinlerinin 1 Nisan 1974 sabahı sokaklara dökülmesine neden olan Oliver Bickar, onlar hangisinin gerçekleşmek üzere olduğuna inandırmıştır?

    Alaska'daki Sitka şehri sakinlerinin 1 Nisan 1974 sabahı sokaklara dökülmesine neden olan Oliver Bickar, onlar hangisinin gerçekleşmek üzere olduğuna inandırmıştır? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu her hafta ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. ATV’nin reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle büyük bir heyecanla ulaşmaya çalışıyor. Yarışmada çıkan sorular ise seyirciler tarafınca araştırılıyor. Peki, Alaska'daki Sitka şehri sakinlerinin 1 Nisan 1974 sabahı sokaklara dökülmesine neden olan Oliver Bickar, onlar hangisinin gerçekleşmek üzere olduğuna inandırmıştır?

    takvim.com.tr
    Alaska’daki Sitka şehri sakinlerinin 1 Nisan 1974 sabahı sokaklara dökülmesine neden olan Oliver Bickar, onlar hangisinin gerçekleşmek üzere olduğuna inandırmıştır?

    Alaska'daki Sitka şehri sakinlerinin 1 Nisan 1974 sabahı sokaklara dökülmesine neden olan Oliver Bickar, onlar hangisinin gerçekleşmek üzere olduğuna inandırmıştır? ATV ekranlarında her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı son sürat yaşanmaya devam ediyor. Salı akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    Soru: Alaska'daki Sitka şehri sakinlerinin 1 Nisan 1974 sabahı sokaklara dökülmesine neden olan Oliver Bickar, onlar hangisinin gerçekleşmek üzere olduğuna inandırmıştır?

    A: Çığ düşmesi

    B: Kutup ayılarının saldırması

    C: Yanardağ patlaması

    D: Viking istilası

    Doğru cevap: C şıkkı Yanardağ patlaması

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    Haberler Magazin Alaska'daki Sitka şehri sakinlerinin 1 Nisan 1974 sabahı sokaklara dökülmesine neden olan Oliver Bickar, onlar hangisinin gerçekleşmek üzere olduğuna inandırmıştır?
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