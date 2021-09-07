TRT1 dizisinin adı da dahil her şeyi sil baştan! Uyanış Büyük Selçuklu bakın hangi isimle dönecek... İlk sezonuyla ekranlarda fırtınalar estiren Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ismi, senaryosu ve castı dahil olmak üzere her şeyi değişti. 1. sezonunda Uyanış Büyük Selçuklu ismiyle ekranlarda olan dizinin oyuncu kadrosu tamamen değişiyor. Mehmet Özgür hariç ilk sezondan hiç kimse kadroda kalmadı. Ayrıca Sultan Alparslan'ın dönemini aktaracak olan projeye pek çok ünlü isim katıldı. Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'un imza attığı dizinin 2. sezonuyla Ekim ayına doğru ekranlarda olması bekleniyor. Son olarak ünlü oyuncu Gizem Karaca Alp Arslan'ın kadrosuna dahil oldu.

HER ŞEY DEĞİŞTİ

Bu yıl Uyanış Büyük Selçuklu adıyla boy gösteren dizinin kadrosu dahil her şeyi değişti. Mehmet Özgür hariç tüm kadro baştan aşağı değişiyor.