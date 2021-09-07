Ölüm saçacak isim suretini gösterdi! Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 2. fragmanı: Celladına doğru koşacak

Ölüm saçacak isim suretini gösterdi! Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 2. fragmanında o isim celladına doğru koşacak. 4. sezonuyla ekranlarda fırtınalar estirecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 103. bölüm 2. fragmanı izleyici karşısına çıktı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonuna hanımağa Züleyha mührünü vuracak. Suların durulmadığı Çukurova'da Züleyha'nın devri başlıyor. Demir'in katilinin ortaya çıkacağı yeni sezonda Züleyha ve Hakan gerilimi ilçede iplerin gerilmesine neden olacak. Bir Zamanlar Çukurova, perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizisi olarak dördüncü sezonunda atv ekranlarında adından söz ettirecek.

HANIMAĞA ZÜLEYHA DEVRİ BAŞLIYOR

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonuna hanımağa Züleyha damga vuracak! Suların durulmadığı Çukurova'da Züleyha'nın devri başlıyor.