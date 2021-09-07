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    • Magazin
    • 07.09.2021 10:55
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    • 07.09.2021 10:55
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    Ölüm saçacak isim suretini gösterdi! Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 2. fragmanı: Celladına doğru koşacak

    ATV'nin efsanesi nihayet yeni sezonuyla geri dönüyor. Heyecanla beklenen yeni sezonda bomba gelişmeler yaşanacak. Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 2. fragmanında Züleyha kapana kısılınca kurşunu sıkacak. Çukurova yeni sezonda Hünkar'ın dişiyle tırnağıyla kurduğu mirası devralan Züleyha'nın kaderi değişti. İstanbul'dan terzi yamağı olarak geldiği Çukurova'da iktidar sahibi bir hanımağa oldu. Züleyha önce Çukurova'nın eski hanımağası Hünkar'ın odasına, ardından çalışma masasına yerleşti ve canla başla çalışmaya koyuldu. Çukurova halkını da arkasına alarak hem çiftlikte hem şirkette hem de cemiyette varlığını kabul ettirdi. İşte yeni sezonda yaşanan olaylar...

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Ölüm saçacak isim suretini gösterdi! Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 2. fragmanında o isim celladına doğru koşacak. 4. sezonuyla ekranlarda fırtınalar estirecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 103. bölüm 2. fragmanı izleyici karşısına çıktı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonuna hanımağa Züleyha mührünü vuracak. Suların durulmadığı Çukurova'da Züleyha'nın devri başlıyor. Demir'in katilinin ortaya çıkacağı yeni sezonda Züleyha ve Hakan gerilimi ilçede iplerin gerilmesine neden olacak. Bir Zamanlar Çukurova, perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizisi olarak dördüncü sezonunda atv ekranlarında adından söz ettirecek.

    HANIMAĞA ZÜLEYHA DEVRİ BAŞLIYOR

    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonuna hanımağa Züleyha damga vuracak! Suların durulmadığı Çukurova'da Züleyha'nın devri başlıyor.

    Hünkar'ın dişiyle tırnağıyla kurduğu mirası devralan Züleyha'nın kaderi değişti. İstanbul'dan terzi yamağı olarak geldiği Çukurova'da iktidar sahibi bir hanımağa oldu.

    Züleyha önce Çukurova'nın eski hanımağası Hünkar'ın odasına, ardından çalışma masasına yerleşti ve canla başla çalışmaya koyuldu. Çukurova halkını da arkasına alarak hem çiftlikte hem şirkette hem de cemiyette varlığını kabul ettirdi.

        YENİ ÇUKUROVA, YENİ ZÜLEYHA!

        Şimdi Çukurova'nın da Züleyha'nın da kaderi baştan yazılıyor! Çukurova'da yeni bir devir başlatan ve bu uğurda zorlu sınavlardan geçen Züleyha, Yamanlar Konağı'nın üzerinde gezinen kara bulutları dağıtmanın yolunu ararken kendini yepyeni bir hikayenin içinde bulacak.

        Gücüne, sevgisine, inancına sıkıca asılıp hem kendi hikayesini hem de Çukurova'nın hikayesini baştan yazacak. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı hikayesiyle 'Bir Zamanlar Çukurova', perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizisi olarak dördüncü sezonunda atv ekranına damga vurmaya devam edecek.

        9 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

        Reyting rekortmeni "Bir Zamanlar Çukurova" 4. sezona 9 Eylül'de başlıyor. Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonundan ilk görüntüler yayınlandı.

            HAKAN GÜMÜŞOĞLU DÖNEMİ BAŞLIYOR

            İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu rolüne hayat verecek. Bir lojistik firmasının sahibi olan Gümüşoğlu Beyrut sahneleriyle diziye dikkat çeken bir giriş yapacak.

            BİR VEDA DAHA

            Bir Zamanlar Çukurova'da şok eden bir veda daha yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide doktor Ümit karakterine hayat veren Hande Soral'ın yeni sezonda olmayacağı öğrenildi.

            ORTADAN KAYBOLMUŞTU

            Üçüncü sezonun final bölümünde Demir'i gölge gibi takip eden gizli düşmana karşı tüm Çukurova seferber olmuştu. Küçük Leyla'yı alıkoyan, değirmenleri yakıp tırları kaçıran eşkıyayı Fikret'le birlikte aramaya koyulan Demir'in konağı yangın yerine dönmüş, yaşanan kargaşada Demir ortadan kaybolmuştu.
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            Haberler Magazin Ölüm saçacak isim suretini gösterdi! Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 2. fragmanı: Celladına doğru koşacak
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