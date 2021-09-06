Ekin Türkmen ‘alışılacak türden bir acı değilmiş’ dedi satırları yürek yaktı! Hem acısını paylaştı hem de dostlarına sitem etti

Babasının acı haberiyle sarsılan ünlü oyuncu Ekin Türkmen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. 'Baba ölümü'nün empatisi kurulamayan bir duygu olduğunu belirten ünlü oyuncu, bazı dostlarına da sitem etti.
Ailesi ile çocukluk yıllarında çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Türkmen, şu ifadeleri kullandı: "İnsanın babasının ölümü öyle "zamanla alışacaksın" teselli cümlesindeki gibi alışılacak türden bir acı değilmiş. Hatta acı değilmiş! Derin bir ağrı! Kemiğinin kırılması gibi, iyileşse de bir ömür soğukta sızlayan. Bileğinin burkulması gibi, zamanla tekrarlayan yürüdükçe ağrıyan, kendini sürekli hatırlatan bir ağrı.
Bedeninden bir parçanı kaybetmiş gibi eksikliğini hissettiğin, ara sıra unutup tekrar tekrar hatırladığın, bir "ah" bir "keşke". "Baba ölümü" empatisi kurulamayan bir duyguymuş. Kayıpları olan arkadaşlarımı hiç anlayamamışım acısının yanına bile yaklaşamamışım.