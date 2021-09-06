Ekin Türkmen ‘alışılacak türden bir acı değilmiş’ dedi satırları yürek yaktı! Hem acısını paylaştı hem de dostlarına sitem etti

Ailesi ile çocukluk yıllarında çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Türkmen, şu ifadeleri kullandı: "İnsanın babasının ölümü öyle "zamanla alışacaksın" teselli cümlesindeki gibi alışılacak türden bir acı değilmiş. Hatta acı değilmiş! Derin bir ağrı! Kemiğinin kırılması gibi, iyileşse de bir ömür soğukta sızlayan. Bileğinin burkulması gibi, zamanla tekrarlayan yürüdükçe ağrıyan, kendini sürekli hatırlatan bir ağrı.