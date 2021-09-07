SON DAKİKA: Çiçek Taksi'nin unutulmaz ismi hayatını kaybetti! İncilay Şahin kimdir, ölüm nedeni ne?



Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun..." ifadelerine yer verildi.