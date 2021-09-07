SON DAKİKA: Çiçek Taksi'nin unutulmaz ismi hayatını kaybetti! İncilay Şahin kimdir, ölüm nedeni ne?

1995 yılında Çiçek Taksi ile izleyici karşısına çıkan ve kariyeri boyunca pek çok yapımda yer alan ünlü tiyatrocu, oyuncu, film yıldızı İncilay Şahin 60 yaşında yaşamını yitirdi. Sevilen oyuncu İncilay Şahin'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.
Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun..." ifadelerine yer verildi.
Bir süredir meme kanseri tedavisi gören ünlü oyuncunun kesin ölüm nedeni ise henüz belirtilmedi.