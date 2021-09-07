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    • 07.09.2021 11:57
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    SON DAKİKA: Çiçek Taksi'nin unutulmaz ismi hayatını kaybetti! İncilay Şahin kimdir, ölüm nedeni ne?

    Daha önce Hayat Bilgisi, Çiçek Taksi, Umutsuz Ev Kadınları, Adını Feriha Koydum gibi yapımlarda rol alan ünlü tiyatrocu ve oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti. Acı haberi 'Oyuncular Sendikası' Twitter hesabından duyurdu. Bir süredir meme kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu  İncilay Şahin'in ölüm nedeni merak ediliyor. İşte detaylar...

    Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

    1995 yılında Çiçek Taksi ile izleyici karşısına çıkan ve kariyeri boyunca pek çok yapımda yer alan ünlü tiyatrocu, oyuncu, film yıldızı İncilay Şahin 60 yaşında yaşamını yitirdi. Sevilen oyuncu İncilay Şahin'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.


    Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun..." ifadelerine yer verildi.

    Bir süredir meme kanseri tedavisi gören ünlü oyuncunun kesin ölüm nedeni ise henüz belirtilmedi.

        İNCİLAY ŞAHİN KİMDİR?
        Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. Şahin, 29 Ocak 1961'de Kayseri'de dünyaya geldi. MSM Aktör Stüdyoda eğitim aldı.

        Tiyatro oyunculuğu yanı sıra çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı.

        1995 yılında Çiçek Taksi ile oyunculuğa adım atan Şahin, Adını Feriha Koydum, Yaz'ın Öyküsü, Galip Derviş, Umutsuz Ev Kadınları, Hanımeli Sokağı ve Yasak Elma başta olmak üzere çok sayıda dizide rol aldı.

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