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    • Magazin
    • 07.09.2021 12:36
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    • 07.09.2021 12:38
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon tarihi açıklandı mı?

    Salı akşamlarının reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezonuyla ekranlara yeniden merhaba diyecek. 15 Haziran Salı günü sezon finali yapan dizi 200. bölümüyle gelecek haftalarda izleyicisiyle buluşacak. Seyirciler bu kapsamda yeni sezon tarihi hakkında araştırma yapıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

    EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Sezon finali bölümünde Hızır Çakırbeyli, Savaş'ı öldürerek Doğan ve dostlarının intikamını almıştı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

    EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül ya da ekim ayında 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

    İşte sezon finalinde yaşananlar;

    SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

    "Hedefe kendimi koyacağım!"

    Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

    Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

        Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.

        Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

        Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.

            İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.
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