Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Sezon finali bölümünde Hızır Çakırbeyli, Savaş'ı öldürerek Doğan ve dostlarının intikamını almıştı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül ya da ekim ayında 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

İşte sezon finalinde yaşananlar;