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    • Magazin
    • 07.09.2021 21:59
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    • 07.09.2021 22:01
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    İngiliz Havayolu Pilotları Birliği'nin 2013'te yaptığı bir araştırmada, pilotların yüzde kaçı uçuş esnasında uyuyakaldığını itiraf etmiş....

    İngiliz Havayolu Pilotları Birliği'nin 2013'te yaptığı bir araştırmada, pilotların yüzde kaçı uçuş esnasında uyuyakaldığını itiraf etmiş, uyuyakalanların yüzde kaçı uyandıklarında yardımcı pilotun da uyuduğunu görmüştür? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu her hafta ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. ATV’nin reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle büyük bir heyecanla ulaşmaya çalışıyor. Yarışmada çıkan sorular ise seyirciler tarafınca araştırılıyor. Peki, İngiliz Havayolu Pilotları Birliği'nin 2013'te yaptığı bir araştırmada, pilotların yüzde kaçı uçuş esnasında uyuyakaldığını itiraf etmiş, uyuyakalanların yüzde kaçı uyandıklarında yardımcı pilotun da uyuduğunu görmüştür?

    takvim.com.tr
    İngiliz Havayolu Pilotları Birliği’nin 2013’te yaptığı bir araştırmada, pilotların yüzde kaçı uçuş esnasında uyuyakaldığını itiraf etmiş....

    İngiliz Havayolu Pilotları Birliği'nin 2013'te yaptığı bir araştırmada, pilotların yüzde kaçı uçuş esnasında uyuyakaldığını itiraf etmiş, uyuyakalanların yüzde kaçı uyandıklarında yardımcı pilotun da uyuduğunu görmüştür? ATV ekranlarında her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı son sürat yaşanmaya devam ediyor. Salı akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    Soru: İngiliz Havayolu Pilotları Birliği'nin 2013'te yaptığı bir araştırmada, pilotların yüzde kaçı uçuş esnasında uyuyakaldığını itiraf etmiş, uyuyakalanların yüzde kaçı uyandıklarında yardımcı pilotun da uyuduğunu görmüştür?

    A: Yüzde 35 ve yüzde 9

    B: Yüzde 46 yüzde 19

    C:Yüzde 56 ve yüzde 29

    D: Yüzde 65 ve yüzde 39

    Doğru cevap: C şıkkı: Yüzde 56 ve yüzde 29

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