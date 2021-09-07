İngiliz Havayolu Pilotları Birliği'nin 2013'te yaptığı bir araştırmada, pilotların yüzde kaçı uçuş esnasında uyuyakaldığını itiraf etmiş, uyuyakalanların yüzde kaçı uyandıklarında yardımcı pilotun da uyuduğunu görmüştür? ATV ekranlarında her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı son sürat yaşanmaya devam ediyor. Salı akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

Soru: İngiliz Havayolu Pilotları Birliği'nin 2013'te yaptığı bir araştırmada, pilotların yüzde kaçı uçuş esnasında uyuyakaldığını itiraf etmiş, uyuyakalanların yüzde kaçı uyandıklarında yardımcı pilotun da uyuduğunu görmüştür?

A: Yüzde 35 ve yüzde 9

B: Yüzde 46 yüzde 19

C:Yüzde 56 ve yüzde 29

D: Yüzde 65 ve yüzde 39

Doğru cevap: C şıkkı: Yüzde 56 ve yüzde 29