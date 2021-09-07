2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 26 Temmuz 2021'de düzenlenen 'Kadınlar Kaykay Sokak Disiplin Yarışı'nda birinci ve ikinci olan sporcular kaç yaşındadır? ATV ekranlarında her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı son sürat yaşanmaya devam ediyor. Salı akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

Soru: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 26 Temmuz 2021'de düzenlenen 'Kadınlar Kaykay Sokak Disiplin Yarışı'nda birinci ve ikinci olan sporcular kaç yaşındadır?

A: 13

B: 15

C: 16

D: 17

Doğru cevap: A şıkkı 13