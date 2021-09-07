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    • 07.09.2021 22:04
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    • 07.09.2021 22:06
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    2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 26 Temmuz 2021'de düzenlenen 'Kadınlar Kaykay Sokak Disiplin Yarışı'nda birinci ve ikinci olan sporcular kaç yaşındadır?

    2020 Tokyo Olimpiyatlarında 26 Temmuz 2021'de düzenlenen 'Kadınlar Kaykay Sokak Disiplin Yarışı'nda birinci ve ikinci olan sporcular kaç yaşındadır? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu her hafta ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. ATV’nin reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle büyük bir heyecanla ulaşmaya çalışıyor. Yarışmada çıkan sorular ise seyirciler tarafınca araştırılıyor. Peki, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 26 Temmuz 2021'de düzenlenen 'Kadınlar Kaykay Sokak Disiplin Yarışı'nda birinci ve ikinci olan sporcular kaç yaşındadır?

    takvim.com.tr
    2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 26 Temmuz 2021’de düzenlenen ’Kadınlar Kaykay Sokak Disiplin Yarışı’nda birinci ve ikinci olan sporcular kaç yaşındadır?

    2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 26 Temmuz 2021'de düzenlenen 'Kadınlar Kaykay Sokak Disiplin Yarışı'nda birinci ve ikinci olan sporcular kaç yaşındadır? ATV ekranlarında her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı son sürat yaşanmaya devam ediyor. Salı akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    Soru: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 26 Temmuz 2021'de düzenlenen 'Kadınlar Kaykay Sokak Disiplin Yarışı'nda birinci ve ikinci olan sporcular kaç yaşındadır?

    A: 13

    B: 15

    C: 16

    D: 17

    Doğru cevap: A şıkkı 13

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    Haberler Magazin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 26 Temmuz 2021'de düzenlenen 'Kadınlar Kaykay Sokak Disiplin Yarışı'nda birinci ve ikinci olan sporcular kaç yaşındadır?
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