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    • Magazin
    • 07.09.2021 23:14
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    • 07.09.2021 23:18
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    Hangisi Evliya Çelebi'nin fethinde katıldığı kalelerden biri değildir?

    Hangisi Evliya Çelebi'nin fethinde katıldığı kalelerden biri değildir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu her hafta ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. ATV’nin reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle büyük bir heyecanla ulaşmaya çalışıyor. Yarışmada çıkan sorular ise seyirciler tarafınca araştırılıyor. Peki, Hangisi Evliya Çelebi'nin fethinde katıldığı kalelerden biri değildir?

    takvim.com.tr
    Hangisi Evliya Çelebi’nin fethinde katıldığı kalelerden biri değildir?

    Hangisi Evliya Çelebi'nin fethinde katıldığı kalelerden biri değildir? ATV ekranlarında her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı son sürat yaşanmaya devam ediyor. Salı akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    Soru: Hangisi Evliya Çelebi'nin fethinde katıldığı kalelerden biri değildir?

    A: Hanya

    B: Konya

    C: Gönye

    D: Kandiye

    Doğru cevap: B şıkkı Konya

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    Haberler Magazin Hangisi Evliya Çelebi'nin fethinde katıldığı kalelerden biri değildir?
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