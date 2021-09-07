Hangisi Evliya Çelebi'nin fethinde katıldığı kalelerden biri değildir? ATV ekranlarında her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı son sürat yaşanmaya devam ediyor. Salı akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

Soru: Hangisi Evliya Çelebi'nin fethinde katıldığı kalelerden biri değildir?

A: Hanya

B: Konya

C: Gönye

D: Kandiye

Doğru cevap: B şıkkı Konya