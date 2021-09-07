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    • 08.09.2021 00:20
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    Hangi kelimenin Eski Yunancadaki kökeninin anlamı 'akıllı,bilge'dir?

    Hangi kelimenin Eski Yunancadaki kökeninin anlamı 'akıllı,bilge'dir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu her hafta ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. ATV’nin reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle büyük bir heyecanla ulaşmaya çalışıyor. Yarışmada çıkan sorular ise seyirciler tarafınca araştırılıyor. Peki, Hangi kelimenin Eski Yunancadaki kökeninin anlamı 'akıllı,bilge'dir?

    takvim.com.tr
    Hangi kelimenin Eski Yunancadaki kökeninin anlamı ’akıllı,bilge’dir?

    Hangi kelimenin Eski Yunancadaki kökeninin anlamı 'akıllı,bilge'dir? ATV ekranlarında her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı son sürat yaşanmaya devam ediyor. Salı akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    Soru: Hangi kelimenin Eski Yunancadaki kökeninin anlamı 'akıllı,bilge'dir?

    A: Safsata

    B: Tantana

    C: Vesvese

    D: Debdebe

    Doğru cevap: A - SAFSATA

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    Haberler Magazin Hangi kelimenin Eski Yunancadaki kökeninin anlamı 'akıllı,bilge'dir?
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