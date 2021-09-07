Hangi kelimenin Eski Yunancadaki kökeninin anlamı 'akıllı,bilge'dir? ATV ekranlarında her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı son sürat yaşanmaya devam ediyor. Salı akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

Soru: Hangi kelimenin Eski Yunancadaki kökeninin anlamı 'akıllı,bilge'dir?

A: Safsata

B: Tantana

C: Vesvese

D: Debdebe

Doğru cevap: A - SAFSATA