Hangisi ABD'de bir müzayede evinde açık artırmada 1,2 milyon dolara satılan, 1946'da Albert Einstein'ın bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir? ATV ekranlarında her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı son sürat yaşanmaya devam ediyor. Salı akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

Soru: Hangisi ABD'de bir müzayede evinde açık artırmada 1,2 milyon dolara satılan, 1946'da Albert Einstein'ın bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir?

A: Fiziğe lanet olsun!

B: Ben deli değilim

C: Kedi olmak isterdim

D: E = mc²

Doğru cevap: D şıkkı E = mc²