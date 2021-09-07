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    • Magazin
    • 07.09.2021 22:52
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    • 07.09.2021 22:57
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    Hangisi ABD'de bir müzayede evinde açık artırmada 1,2 milyon dolara satılan, 1946'da Albert Einstein'ın bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir?

    Hangisi ABD'de bir müzayede evinde açık artırmada 1,2 milyon dolara satılan, 1946'da Albert Einstein'ın bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu her hafta ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. ATV’nin reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle büyük bir heyecanla ulaşmaya çalışıyor. Yarışmada çıkan sorular ise seyirciler tarafınca araştırılıyor. Peki, Hangisi ABD'de bir müzayede evinde açık artırmada 1,2 dolara satılan, 1946'da Albert Einstein'ın bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir?

    takvim.com.tr
    Hangisi ABD’de bir müzayede evinde açık artırmada 1,2 milyon dolara satılan, 1946’da Albert Einstein’ın bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir?

    Hangisi ABD'de bir müzayede evinde açık artırmada 1,2 milyon dolara satılan, 1946'da Albert Einstein'ın bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir? ATV ekranlarında her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı son sürat yaşanmaya devam ediyor. Salı akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    Soru: Hangisi ABD'de bir müzayede evinde açık artırmada 1,2 milyon dolara satılan, 1946'da Albert Einstein'ın bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir?

    A: Fiziğe lanet olsun!

    B: Ben deli değilim

    C: Kedi olmak isterdim

    D: E = mc²

    Doğru cevap: D şıkkı E = mc²

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    Haberler Magazin Hangisi ABD'de bir müzayede evinde açık artırmada 1,2 milyon dolara satılan, 1946'da Albert Einstein'ın bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir?
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