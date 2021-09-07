8 Eylül Miss Turkey 2021 Youtube canlı izleme ekranı! Miss Turkey 2021 kim kazandı? Miss Turkey 2021 yarışması saat kaçta, hangi kanalda?

Miss Turkey yarışması büyük bir heyecan ve merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 2021 Miss Turkey 20 finalisti açıklanmıştı. Yarışma bu sene 8 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek. 20 finalist içinde 1. sırada Kayra Türkoviç, 2. sırada Yeşim Toplu, 3. sırada ise Alara Eriç yer aldı. Miss Turkey yarışması Türkiye'deki genç kızların katılımıyla düzenlenen milli bir güzellik yarışması organizasyonudur. Türk kadınının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatma amacını taşır. Peki, Miss Turkey 2021 yarışması saat kaçta, hangi kanalda? Miss Turkey 2021 yarışması Youtube canlı izleme ekranı!
MİSS TURKEY 2021 YARIŞMASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Merakla beklenen 2021 Miss Turkey, eylül ayında gerçekleşiyor. Yarışma, 8 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak. Yarışmanın yayımlanacağı kanal için açıklama geldi, ''Büyük final bu akşam 20:00'de Youtube ve Instagram hesabımızda canlı olarak yayınlanacak." dendi.
Miss Turkey 2021 Finalistleri!
1 Kayra Türkoviç
2 Yeşim Toplu
3 Alara Eriç
4 Şira Sahilli5 İlayda Gökalp
6 Tuana Cemre Calban
7 Nil Çukur
8 Sevcan Öksüz
9 Sena Leyla Yavuz
10 Su Bige Korucu