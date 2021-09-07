8 Eylül Miss Turkey 2021 Youtube canlı izleme ekranı! Miss Turkey 2021 kim kazandı? Miss Turkey 2021 yarışması saat kaçta, hangi kanalda?

Miss Turkey yarışması büyük bir heyecan ve merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 2021 Miss Turkey 20 finalisti açıklanmıştı. Yarışma bu sene 8 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek. 20 finalist içinde 1. sırada Kayra Türkoviç, 2. sırada Yeşim Toplu, 3. sırada ise Alara Eriç yer aldı. Miss Turkey yarışması Türkiye'deki genç kızların katılımıyla düzenlenen milli bir güzellik yarışması organizasyonudur. Türk kadınının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatma amacını taşır. Peki, Miss Turkey 2021 yarışması saat kaçta, hangi kanalda? Miss Turkey 2021 yarışması Youtube canlı izleme ekranı!