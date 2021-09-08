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    • 08.09.2021 06:58
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    • 08.09.2021 07:18
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    Ünlü sanatçı Metin Şentürk'e tamirci şoku: Bizi dolandırmaya çalışıyorsun

    Ünlü sanatçı Metin Şentürk aracındaki arızayı gideremeyen tamirciden ücretini geri istedi. Tamirciyle atışan sanatçı, hakarete maruz kaldığını ileri sürerek savcılığa başvurdu.

    Ünlü sanatçı Metin Şentürk’e tamirci şoku

    Ünlü sanatçı Metin Şentürk'ün sahibi olduğu lüks aracı arıza yaptı. Aracın şoförlüğünü yapan Levent Doğan, tamir edilmesi için aracı tamirhaneye götürdü.

    Birkaç gün sonra araç teslim alındı, servis ücreti de havale yoluyla gönderildi. Ancak bir süre sonra araçtaki teknik arızanın devam ettiği ortaya çıktı. Şentürk, parayı geri istedi, tamirci Kerim Kıran da iade etti.

    TAMİRCİ MESAJ ATTI
    Ancak ertesi gün Kıran, Şentürk'ü arayıp aracı tekrar tamir edeceğini söyleyerek iade ettiği parayı geri istedi. Sabah'ta yer alan habere göre, Şentürk talebi kabul etmedi.



        BİZİ DOLANDIRMAYA ÇALIŞIYORSUN
        Bunun üzerine Kıran, "Metin Şentürk yarın seni ihbar edeceğim. Bizi dolandırmaya çalışıyorsun" şeklinde mesajlar atınca sanatçı savcılığa başvurdu.


        ÜNLÜ SANATÇI TAZMİNAT DAVASI AÇTI
        Şentürk, tamircinin hakaretlerine maruz kaldığını ileri sürüp tazminat davası açılmasını istedi.

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