Ünlü sanatçı Metin Şentürk'e tamirci şoku: Bizi dolandırmaya çalışıyorsun

Ünlü sanatçı Metin Şentürk'ün sahibi olduğu lüks aracı arıza yaptı. Aracın şoförlüğünü yapan Levent Doğan, tamir edilmesi için aracı tamirhaneye götürdü.
Birkaç gün sonra araç teslim alındı, servis ücreti de havale yoluyla gönderildi. Ancak bir süre sonra araçtaki teknik arızanın devam ettiği ortaya çıktı. Şentürk, parayı geri istedi, tamirci Kerim Kıran da iade etti.
TAMİRCİ MESAJ ATTI
Ancak ertesi gün Kıran, Şentürk'ü arayıp aracı tekrar tamir edeceğini söyleyerek iade ettiği parayı geri istedi. Sabah'ta yer alan habere göre, Şentürk talebi kabul etmedi.