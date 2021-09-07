Barbaros Akdeniz'in Kılıcı'na katılan katılana! Gönülleri çelecek transferleri bu sözlerle duyurdular. Barbaroslar dizisinin ilk sezon hazırlıkları tamamlandı. Önümüzdeki hafta TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı belli oldu. 16. yüzyılda Akdeniz'de Osmanlı İmparatorluğu'nun düşmanlarına göz açtırmayan Barbaros kardeşlerin ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayat hikayesini anlatacak olan diziye yeni isimler katıldı. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Zafer rolüyle izlediğimiz Yiğit Özşener, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar karakterini canlandıran Pelin Akil ve Payitaht Abdülhamid'in Tahsin Paşa'sı dizinin kadrosuna katılan isimlerden. Son olarak dizide ünlü oyuncu Gülcan Arslan da dikkatleri üzerine çekti.

İLL BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan ve ES Film'in yapımcılığını üstlendiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de ekranlarda olacak.