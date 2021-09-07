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    • Magazin
    • 07.09.2021 13:57
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    • 07.09.2021 14:07
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    Barbaros Akdeniz'in Kılıcı'na katılan katılana! Gönülleri çelecek transferleri bu sözlerle duyurdular

    Tanıtımlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde ilk sezon hazırlıkları bitti. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis) ve Ulaş Tuna Astepe'nin (Barbaros Hayrettin Paşa) yer aldığı diziye olay olacak isimler katılmaya devam ediyor. Son olarak kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Pelin Akil'i katan yapım şimdi de Kırmızı Oda'da Zafer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yiğit Özşener'i, Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu'yu kadrosuna dahil etti. Gülcan Arslan, Melis Babadağ ve Miraç Sözer son olarak dizinin kadrosunda yer alan isimler arasında yer aldı.

    takvim.com.tr
    Barbaroslar yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Barbaros Akdeniz'in Kılıcı'na katılan katılana! Gönülleri çelecek transferleri bu sözlerle duyurdular. Barbaroslar dizisinin ilk sezon hazırlıkları tamamlandı. Önümüzdeki hafta TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı belli oldu. 16. yüzyılda Akdeniz'de Osmanlı İmparatorluğu'nun düşmanlarına göz açtırmayan Barbaros kardeşlerin ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayat hikayesini anlatacak olan diziye yeni isimler katıldı. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Zafer rolüyle izlediğimiz Yiğit Özşener, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar karakterini canlandıran Pelin Akil ve Payitaht Abdülhamid'in Tahsin Paşa'sı dizinin kadrosuna katılan isimlerden. Son olarak dizide ünlü oyuncu Gülcan Arslan da dikkatleri üzerine çekti.

    İLL BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU

    TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan ve ES Film'in yapımcılığını üstlendiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de ekranlarda olacak.

    Barbaroslar dizisinde ilk sezon hazırlıkları tamamlandı ve geri sayım başladı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis) ve Ulaş Tuna Astepe'nin (Barbaros Hayrettin Paşa) yer aldığı diziye olay olacak isimler katılmaya devam ediyor.

    Son olarak kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Pelin Akil'i katan yapım şimdi de Kırmızı Oda'da Zafer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yiğit Özşener'i, Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu'yu kadrosuna dahil etti.

        Gülcan Arslan, Melis Babadağ ve Miraç Sözer son olarak dizinin kadrosunda yer alan isimler arasında yer aldı.

        BAŞROLLER BELLİ OLDU

        Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan ile Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe dizinin başrolleri arasında yer alıyor.

        GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

        Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986'da Karasu, Sakarya Türkiye'de doğmuştur. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almış ve birçok dizi ve reklamda oynamıştır.

            İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan "Sardunya Sokak" adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Sınıf" adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hepimiz Birimiz İçin" adlı dizide rol aldı.

            Aynı yıl ATV ekranlarında yayınlanan "Gurbet Kuşları" adlı dizide oynadı.

            2009 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan "Kafkas" adlı dizide boy gösterdi. 2010 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Kahramanlar" adlı dizide oynadı.
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