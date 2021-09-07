Barbaros Akdeniz'in Kılıcı'na katılan katılana! Gönülleri çelecek transferleri bu sözlerle duyurdular. Barbaroslar dizisinin ilk sezon hazırlıkları tamamlandı. Önümüzdeki hafta TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı belli oldu. 16. yüzyılda Akdeniz'de Osmanlı İmparatorluğu'nun düşmanlarına göz açtırmayan Barbaros kardeşlerin ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayat hikayesini anlatacak olan diziye yeni isimler katıldı. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Zafer rolüyle izlediğimiz Yiğit Özşener, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar karakterini canlandıran Pelin Akil ve Payitaht Abdülhamid'in Tahsin Paşa'sı dizinin kadrosuna katılan isimlerden. Son olarak dizide ünlü oyuncu Gülcan Arslan da dikkatleri üzerine çekti.
İLL BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan ve ES Film'in yapımcılığını üstlendiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de ekranlarda olacak.
Barbaroslar dizisinde ilk sezon hazırlıkları tamamlandı ve geri sayım başladı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis) ve Ulaş Tuna Astepe'nin (Barbaros Hayrettin Paşa) yer aldığı diziye olay olacak isimler katılmaya devam ediyor.
Son olarak kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Pelin Akil'i katan yapım şimdi de Kırmızı Oda'da Zafer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yiğit Özşener'i, Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu'yu kadrosuna dahil etti.