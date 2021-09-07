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    • Magazin
    • 07.09.2021 16:00
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    • 07.09.2021 16:02
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    Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı 2. sezon tarihi açıklandı mı?

    Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Sezon finali bölümüne İnci'nin ölümü damgasını vurmuş ve Han bu gelişmeden sonra darmadığın olmuştu. Peki, Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı 2. sezon tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

    Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlıyor?

    Farah Zeynep Abdullah'ın veda ettiği Masumlar Apartmanı'nda yaşanan yeni gelişmeler izleyicileri şok etmeye devam edecek. Sevilen dizi Masumlar Apartmanı 2. sezonuyla ekranlara yeniden merhaba diyecek. Peki, Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı 2. sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

    MASUMLAR APARTMANI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Yeni sezon tanıtımı büyük merak uyandıran Masumlar Apartmanı'nın 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. Tanıtım "Çok yakında başlayacak" ibaresi yer aldı.

    İşte sezon finalinde yaşanan gelişmeler;

    HAN'I YIKAN GELİŞME

    İnci'nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci'nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci'nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.

    Safiye bir yandan Han ve İnci'nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci'nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.

        Esat ise Gülben'in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben'le konuşmayı başarır.

        Gülru ve Tomris'in ani gelişi, Naci ve Safiye arasında büyük bir gerilime sebep olur. Safiye, Naci'yi tedaviye ikna etmek için, aralarının bozulmasını bile göze alarak elindeki en güçlü kozu kullanmıştır. Naci, Safiye'ye kararını açıklamak için çok özel bir yer seçer.

        Hiç beklemediği bir anda Esat'ın annesi Şennur'la tanışan Gülben, bu tanışmayı kazasız belasız atlatsa de asıl sınavı Şennur'un yemek davetinde verecektir.
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            Haberler Magazin Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı 2. sezon tarihi açıklandı mı?
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