Farah Zeynep Abdullah'ın veda ettiği Masumlar Apartmanı'nda yaşanan yeni gelişmeler izleyicileri şok etmeye devam edecek. Sevilen dizi Masumlar Apartmanı 2. sezonuyla ekranlara yeniden merhaba diyecek. Peki, Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı 2. sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...
MASUMLAR APARTMANI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yeni sezon tanıtımı büyük merak uyandıran Masumlar Apartmanı'nın 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. Tanıtım "Çok yakında başlayacak" ibaresi yer aldı.
İşte sezon finalinde yaşanan gelişmeler;
HAN'I YIKAN GELİŞME
İnci'nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci'nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci'nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.
Safiye bir yandan Han ve İnci'nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci'nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.