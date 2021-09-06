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    • Magazin
    • 06.09.2021 17:42
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    • 06.09.2021 17:42
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    Yeşim Salkım’ın en acı günü! Gözyaşları içinde babasını son yolculuğuna uğurladı

    Yeşim Salkım’ın en acı günü! Yeşim Salkım’ın babası Dursun Salkım, 20 gün önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle vefat etmişti. Dursun Salkım, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na gönderildi. Cenazeye Yeşim Salkım ve aile üyeleri başta olmak üzere çok sayıda yakını katılım sağladı.

    İHA
    Yeşim Salkım’ın en acı günü!

    Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım, 20 gün önce koronavirüse yakalanmıştı.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Salkım, vefat etti. Babasının acı haberiyle sarsılan Yeşim Salkım ise vefat haberini sosyal medyadan duyurdu.

    Bugün öğle saatlerinde Üsküdar Şakirin Cami'ye getirilen Dursun Salkım'ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.

    Cenazeye Dursun Salkım'ın eşi Sevil Salkım, kızı Yeşim Salkım, oğlu Serhat Salkım ve çok sayıda seveni katılım sağladı.

    Sanat dünyasından cenazeye katılamayan isimler ise çelenk gönderdi. Cenaze namazının kılındığı esnada Yeşim Salkım ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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    Haberler Magazin Yeşim Salkım’ın en acı günü! Gözyaşları içinde babasını son yolculuğuna uğurladı
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