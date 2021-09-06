Yeşim Salkım’ın en acı günü! Gözyaşları içinde babasını son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım, 20 gün önce koronavirüse yakalanmıştı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Salkım, vefat etti. Babasının acı haberiyle sarsılan Yeşim Salkım ise vefat haberini sosyal medyadan duyurdu.

Bugün öğle saatlerinde Üsküdar Şakirin Cami'ye getirilen Dursun Salkım'ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazeye Dursun Salkım'ın eşi Sevil Salkım, kızı Yeşim Salkım, oğlu Serhat Salkım ve çok sayıda seveni katılım sağladı.

Sanat dünyasından cenazeye katılamayan isimler ise çelenk gönderdi. Cenaze namazının kılındığı esnada Yeşim Salkım ise gözyaşlarına hakim olamadı.