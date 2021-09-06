Jean-Paul Belmondo kimdir, kaç yaşındaydı? Oyuncu Jean Paul Belmondo neden öldü, hastalığı neydi? Filmleri ve kariyeri...

Jean-Paul Belmondo kimdir, kaç yaşındaydı? Oyuncu Jean Paul Belmondo neden öldü, hastalığı neydi? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Belmondo, 1960'lar ve 1980'lerin en büyük Fransız film yıldızlarından biri olarak kabul ediliyordu. Bu gelişmelerin ardından yıldız oyuncunun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak edilip araştırılıyor. Peki, Jean-Paul Belmondo kimdir, kaç yaşındaydı? Oyuncu Jean Paul Belmando neden öldü, hastalığı neydi? İşte konu hakkında tüm bilgiler!
EN BÜYÜK YILDIZLARDAN BİRİYDİ
1933'te Paris'in batısındaki Neuilly-sur-Seine'de doğan Belmondo, 1960'lar ve 1980'lerin en büyük Fransız film yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.
JEAN PAUL BELMONDO KİMDİR?
Jean Paul Belmondo, Paris yakınlarında Neuilly-sur-Seine 'de 9 Nisan 1933 tarihinde ünlü İtalyan asıllı Fransız heykeltıraş Paul Belmondo'nun oğlu olarak dünyaya geldi. Alain Belmondo ve Muriel Belmondo adında kardeşleri vardır.
Gençliğinde okul yıllarında boks yaptı, kırık burnunu o zamanlar edindi ve kaleci olarak futbol oynadı. 16 yaşında verem hastalığına yakalanınca spor hayatını bırakmak zorunda kaldı. Yirmi yaşına geldiğinde oyunculuk ilgisini çekmeye başladı. 1952 yılında Pariskonservatuarına girerek devam etti. Bazı tiyatro oyunlarında ufak rollerde oynadı. Sanat filmleri ile başlayan kariyeri aksiyon komedi filmleri ile devam etmiştir.