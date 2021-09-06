Jean-Paul Belmondo kimdir, kaç yaşındaydı? Oyuncu Jean Paul Belmondo neden öldü, hastalığı neydi? Filmleri ve kariyeri...

1957 yılınd Belle et Tais - Toi - Uslu Bir Kız ol Ve Konuşma" filmiyle sinemaya adımını attı Aynı filmde, ilerde en büyük rakibi olarak gösterilecek olan Alain Delon da oynuyordu.

Çirkinliğini ve sempatikliğini ustalıkla kullandı, kamera karşısında doğal ve içten davrandı, bu ani gelen şöhret uzun yıllar devam etti. Bu süre içinde birbirinden güzel yapımlarda rol aldı.

Belmondo adını tüm dünyaya duyuran, biraz hafif bir macera filmi oldu. Yönetmenliğini Philippe De Broca'nın yaptığı 1962 yapımı "Cartouche - Sevimli Haydut" aktörün kaderini de belirledi denebilir. Fransız Devrimi öncesinde geçen filmde Belmondo, kralın adamlarına kafa tutan, bol bol kılıç sallayıp, oradan oraya sıçrayan, etrafıyla dalga geçen; vakit bulduğunda da güzel Claudia Cardinale'ye kur yapan bir maceracıyı canlandırıyordu.