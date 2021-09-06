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    • 06.09.2021 17:55
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    Jean-Paul Belmondo kimdir, kaç yaşındaydı? Oyuncu Jean Paul Belmondo neden öldü, hastalığı neydi? Filmleri ve kariyeri...

    Fransız oyuncu Jean Paul Belmondo'nun hayatını kaybettiği duyuruldu. Acı haberi Belmondo'nun avukatı verdi. Belmondo, 1960'lar ve 1980'lerin en büyük Fransız film yıldızlarından biri olarak kabul ediliyordu. Bu gelişmelerin ardından yıldız oyuncunun hayatı ve kariyeri hakkında blgiler merak edilip araştırılıyor. Peki, Jean-Paul Belmondo kimdir, kaç yaşındaydı? Oyuncu Jean Paul Belmando neden öldü, hastalığı neydi? İşte konu hakkında tüm bilgiler!

    takvim.com.tr
    1960’lar ve 1980’lerin efsane ismi hayatını kaybetti!

    Jean-Paul Belmondo kimdir, kaç yaşındaydı? Oyuncu Jean Paul Belmondo neden öldü, hastalığı neydi? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Belmondo, 1960'lar ve 1980'lerin en büyük Fransız film yıldızlarından biri olarak kabul ediliyordu. Bu gelişmelerin ardından yıldız oyuncunun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak edilip araştırılıyor. Peki, Jean-Paul Belmondo kimdir, kaç yaşındaydı? Oyuncu Jean Paul Belmando neden öldü, hastalığı neydi? İşte konu hakkında tüm bilgiler!

    EN BÜYÜK YILDIZLARDAN BİRİYDİ

    1933'te Paris'in batısındaki Neuilly-sur-Seine'de doğan Belmondo, 1960'lar ve 1980'lerin en büyük Fransız film yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

    JEAN PAUL BELMONDO KİMDİR?

    Jean Paul Belmondo, Paris yakınlarında Neuilly-sur-Seine 'de 9 Nisan 1933 tarihinde ünlü İtalyan asıllı Fransız heykeltıraş Paul Belmondo'nun oğlu olarak dünyaya geldi. Alain Belmondo ve Muriel Belmondo adında kardeşleri vardır.

    Gençliğinde okul yıllarında boks yaptı, kırık burnunu o zamanlar edindi ve kaleci olarak futbol oynadı. 16 yaşında verem hastalığına yakalanınca spor hayatını bırakmak zorunda kaldı. Yirmi yaşına geldiğinde oyunculuk ilgisini çekmeye başladı. 1952 yılında Pariskonservatuarına girerek devam etti. Bazı tiyatro oyunlarında ufak rollerde oynadı. Sanat filmleri ile başlayan kariyeri aksiyon komedi filmleri ile devam etmiştir.

        1957 yılınd Belle et Tais - Toi - Uslu Bir Kız ol Ve Konuşma" filmiyle sinemaya adımını attı Aynı filmde, ilerde en büyük rakibi olarak gösterilecek olan Alain Delon da oynuyordu.

        Çirkinliğini ve sempatikliğini ustalıkla kullandı, kamera karşısında doğal ve içten davrandı, bu ani gelen şöhret uzun yıllar devam etti. Bu süre içinde birbirinden güzel yapımlarda rol aldı.

        Belmondo adını tüm dünyaya duyuran, biraz hafif bir macera filmi oldu. Yönetmenliğini Philippe De Broca'nın yaptığı 1962 yapımı "Cartouche - Sevimli Haydut" aktörün kaderini de belirledi denebilir. Fransız Devrimi öncesinde geçen filmde Belmondo, kralın adamlarına kafa tutan, bol bol kılıç sallayıp, oradan oraya sıçrayan, etrafıyla dalga geçen; vakit bulduğunda da güzel Claudia Cardinale'ye kur yapan bir maceracıyı canlandırıyordu.

        1964'te yeniden De Broca'yla "Rio Macerası"nda buluştu. 1960'ların ikinci yarısında ününü pekiştiren macera, aksiyon filmlerine tam hız devam etti: Tatlı Serseri, Çılgın İhtiras, Çin Macerası, Büyük Reis filmleri geniş kitleleri sinema salonlarına çekti.

        Jean Paul Belmondo, 1971 yılında Cerito isimli kendi film yapım şirketini kurdu. 2001 yılında geçirdiği felç nedeniyle film çalışmalarına ara verdi. Belmondo'nun bir özelliği de aksiyon filmlerinde hiç dublör kullanmamış olmasıdır. Tüm tehlikeli sahnelerde bizzat kendisi oynamıştır. Ancak 1985'te Hold-Up filminin çekimlerinde bir kaza geçirince bu prensipinden vazgeçmiştir.

        Belmondo filmlerinin çoğu artık Fransız sinemasının klasikleri olarak kabul edilir.Jean Paul Belmondo'ya sinema ve tiyatroya onun eşsiz katkılarından ötürü, 2007 yılında Fransa'nın en büyük ödüllerinden biri o "Légion d'Honneur Commandeur" verildi.

        "Cobra" ve "Blueberry" gibi bazı aksiyon çizgi romanlarındaki karakterler Jean Paul Belmondo'dan esinlenerek yaratılmışlardır.

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