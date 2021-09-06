Burcu Güneş ile üvey annesi arasındaki miras kavgası: "Kızım bunu senden hiç beklemiyordum"



'BEN HİSSEMİ İSTİYORUM' DESEYDİ, ORTA YOLU BULURDUK

Kepez'deki evde oğlu Eren Can'la (30) birlikte yaşayan Nuray Güneş ise davaya konu evin kapılarını DHA'ya açtı. 35 yıllık dairede, oğluyla birlikte 30 yıldır mütevazı bir yaşantısının olduğunu söyleyen Nuray Güneş, şöyle konuştu:

Burcu kızımın haberi beni şoke etti. Kendisi benim canım kızım. Çok seviyorum. Çünkü bana 'Anne' diyen ilk kişidir. Seneler önce babasının işinin bozulması nedeniyle, bu evi bana vermek zorunda kaldı. Bunları söylemek istemiyordum ama o da bu konuları biliyor. Aradan 28 sene geçmiş. 28 yıl sonra bana dava açıyor. Beni o kadar üzdü ki, Burcu o kadar sıkışık bir durumda mı? Benimle yüz yüze konuşsaydı ya bunları. Evime geldi, gitti. Kardeşiyle bazı sorunlar yaşadılar. Ben onların arasındaki sorunlara zaten girmedim. İki kardeştir, sorunlarını kendileri çözer düşüncesindeydim. Burcu'nun hayatta bir tane kardeşi var. Ben oğluma her zaman diyorum, 'Bir ablan var ona sahip çık' diyorum. Ben bu dünyada gelip gidiciyim. Gelse bunları konuşsaydı, 'Ben hissemi istiyorum' deseydi, orta yolu bulurduk. Ben 2 bin TL emekli maaşıyla geçinen bir insanım. Elimden ne gelebilir? Evlenmedim. Soyadını yaşattım. Çünkü eşimi çok seviyorum. Ben Burcu'nun öz annesinin üzerine gelmedim. 7 yıl sonra evlendim. O da biliyor. Kendisi bana 'Babamla sen çok iyi anlaşıyorsun' diyordu. Ben Burcu'yu da çok seviyorum. Her zaman ona duacıyım. İşleri rast gitsin derim. Hiçbir zaman bedduayı sevmem. Bu davayı açmış. İnşallah davayı beraber güzel sonuçlandırırız. Ama ben bu davayı duyduğumda çok üzüldüm. Hiç beklemiyordum. Ona kıyamıyorum. Onu koynumda büyüttüm. Bensiz yatmazdı. 'Benle uyu anne' derdi. Ben önce onu uyuturdum. Bana 'sen çok iyi bir insansın. Sen kötülük yapamazsın' derdi. Yine de yapamam, yine de istiyorsa canımı vereyim."