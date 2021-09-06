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    • Magazin
    • 06.09.2021 14:31
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    • 06.09.2021 14:31
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    Ve belli oluyor! ATV-Kanal D-TRT1'den müjdeli haberler peş peşe! Camdaki Kız, Kardeşlerim, Çukurova, Masumlar Apartmanı...

    Show TV, Kanal D, Star TV, ATV ve TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerin yeni sezon tarihleri birer birer belli olmaya başladı. ATV ekranlarında en çok izlenen diziler arasında Kuruluş Osman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim gibi diziler yer alıyor. Kanal D'de ise Sadakatsiz ve Arka Sokaklar dizileri ön plana çıkıyor. Show TV'de bu sezon Çukur başta olmak üzere pek çok dizi final yaptı. TV8'de Kırmızı Oda macerasına kaldığı yerden devam edecek. Eylül ayının gelmesiyle birlikte bazı dizilerin yeni sezon tarihleri yayıncı kuruluşları tarafından tek tek duyurulmaya başlandı. İşte yeni sezonda ekranlarda yer alacak.

    Dizilerin yeni sezon tarihleri belli oluyor!

    Ve belli oluyor! ATV-Kanal D-TRT1'den müjdeli haberler peş peşe! Camdaki Kız, Kardeşlerim, Çukurova, Masumlar Apartmanı... TRT1, Show TV, Kanal D, TV8 ve ATV ekranlarında pek çok dizi yeni sezonlarıyla yoluna devam edecek. Ayrıca bu sezon yeni diziler izleyici karşısına çıkacak. Dizilerin yeni sezon tarihleri birer birer belli olmaya başladı. Kanallar yeni sezon tanıtımlarını ve dizilerin fragmanlarını birer birer yayınlıyor. Yeni sezon tarihi merak edilen diziler ise yeni oyuncu transfer haberleriyle gündeme sık sık geliyor. Kanallar reyting rekortmeni bazı dizilerinin yayın tarihini açıkladı. İşte yeni sezon tarihleri belli olan diziler...

    İŞTE YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLAN DİZİLER

    Bir Zamanlar Çukurova: 9 Eylül

    Kardeşlerim: 11 Eylül

    Camdaki Kız: 9 Eylül

    İşte bu sezon ekranlarda yer alacak diziler;

    ATV

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    Kuruluş Osman

    Bir Zamanlar Çukurova

    Baş Belası

    Kardeşlerim

    Kalp Yarası

    Yalnız Kurt

        KANAL D

        Sadakatsiz

        Arka Sokaklar

        Camdaki Kız

        Baht Oyunu

        TV8

        Kırmızı Oda
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            Haberler Magazin Ve belli oluyor! ATV-Kanal D-TRT1'den müjdeli haberler peş peşe! Camdaki Kız, Kardeşlerim, Çukurova, Masumlar Apartmanı...
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