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    • Magazin
    • 06.09.2021 15:49
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    • 06.09.2021 15:49
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    2 olay transfer yapan Teşkilat'a 3 dişli rakip! Hakan Boyav, Gürkan Uygun geldi derken asıl şimdi...

    TRT 1 ekranlarında 2. sezonuyla fırtınalar estirecek olan Teşkilat'ın seyircisini coşkulandıran yeni tanıtımı yayınlandı. Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı ve bu hafta izleyicisiyle buluşan Teşkilat 2. sezon tanıtımı kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tanıtımda dikkat çeken iki isim ise Hakan Boyav ile Gürkan Uygun oldu. İlk kez Kurtlar Vadisi Pusu'da kamera karşına çıkan Gürkan Uygun ve Hakan Boyav bu kez TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ta beraber boy gösterecek. Dizinin ne zaman ekranlarda olacağı bilinmezken tanıtımda "Yakında başlayacak" denildi. Yeni sezonda İçimizden Biri, İkimizin Sırrı ve Uzak Şehrin Masalı dizileri Teşkilat'a rakip olacak.

    takvim.com.tr
    2 olay transfer yapan Teşkilat’a 3 dişli rakip!

    2 olay transfer yapan Teşkilat'a 3 dişli rakip! Hakan Boyav, Gürkan Uygun geldi derken asıl şimdi... Teşkilat dizisinin ikinci sezon hazırlıkları tamamlanırken gözler yeni sezon tanıtımına çevrildi. Dizinin 2. sezon tanıtımı geçen hafta TRT1 ekranlarında yayınlandı. Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı dizileriyle dikkat çeken Hakan Boyav ve Gürkan Uygun yine aynı dizide boy gösterecek. Bilindiği üzere Uyanış Büyük Selçuklu'da Hasan Sabbah karakteriyle çok konuşulan Gürkan Uygun Haziran ayında projeye veda etmişti. Payitaht Abdülhamid dizisinin Mahmud Paşa'sı Hakan Boyav'ı kadrosuna katan Teşkilat Gürkan Uygun'u da kadrosuna kattı. Bu akşam yayınlanan Teşkilat 2. sezon tanıtımında aksiyon dolu sahneler dikkat çekerken fragman "Yakında başlayacak" ibaresi yer aldı.

    3 DİŞLİ RAKİP

    Pazar günleri yayınlanmaya başlanacak olan İçimizden Biri, İkimizin Sırrı ve Uzak Şehrin Masalı dizileri Teşkilat'a rakip olacak.

    İKİNCİ SEZON HAZIRLIKLARI TAMAM

    İkinci sezon hazırlıklarını tamamlayan Teşkilat dizisinin 2. sezon tanıtımı bugün TRT1 ekranlarında yayınlandı.

    HAKAN BOYAV VE GÜRKAN UYGUN KADROYA KATILDI

    Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı dizileriyle dikkat çeken Hakan Boyav ve Gürkan Uygun yine aynı dizide boy gösterecek.

        Uyanış Büyük Selçuklu'da Hasan Sabbah karakteriyle çok konuşulan Gürkan Uygun Haziran ayında projeye veda etmişti. Payitaht Abdülhamid dizisinin Mahmud Paşa'sı Hakan Boyav'ı kadrosuna katan Teşkilat Gürkan Uygun'u da kadrosuna kattı.

        Bu akşam yayınlanan Teşkilat 2. sezon tanıtımında aksiyon dolu sahneler dikkat çekerken fragman "Yakında başlayacak" ibaresi yer aldı. Seyirciler yeni sezonda yaşanacak olaylara kilitlendi.

        HAKAN BOYAV KİMDİR?

        Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 yılında Ödemiş, İzmir'de dünyaya geldi. 1974 yılında Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu.

            Üniversite yıllarında bir yerel gazetede çizerlik ve mizah yazarlığı yaptı. 1988 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş kadrosunda görev aldı ve 1988 yılından 1993 yılına kadar Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

            1993 yılından 2003 yılına kadar Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2003 yılından itibaren Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almaktadır.
            Karikatür alanında Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü karikatür dalı ödülü (1988) ve Yunus Nadi Karikatür Ödülü (1989) sahibidir.

            SEZON FİNALİ ÖZET

            Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır. Kazanın ardından çıkan çatışmada araçta sıkışan Pınar'ın hayatı tehlikededir.

            Serdar, peşinde olduğu teröristin uçağı kaçırmasının ardından büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlar. Uçakta bomba bulunduğunu tespit etmesi üzerine saldırıya engel olmak için harekete geçer.
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            Haberler Magazin 2 olay transfer yapan Teşkilat'a 3 dişli rakip! Hakan Boyav, Gürkan Uygun geldi derken asıl şimdi...
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