2 olay transfer yapan Teşkilat'a 3 dişli rakip! Hakan Boyav, Gürkan Uygun geldi derken asıl şimdi... Teşkilat dizisinin ikinci sezon hazırlıkları tamamlanırken gözler yeni sezon tanıtımına çevrildi. Dizinin 2. sezon tanıtımı geçen hafta TRT1 ekranlarında yayınlandı. Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı dizileriyle dikkat çeken Hakan Boyav ve Gürkan Uygun yine aynı dizide boy gösterecek. Bilindiği üzere Uyanış Büyük Selçuklu'da Hasan Sabbah karakteriyle çok konuşulan Gürkan Uygun Haziran ayında projeye veda etmişti. Payitaht Abdülhamid dizisinin Mahmud Paşa'sı Hakan Boyav'ı kadrosuna katan Teşkilat Gürkan Uygun'u da kadrosuna kattı. Bu akşam yayınlanan Teşkilat 2. sezon tanıtımında aksiyon dolu sahneler dikkat çekerken fragman "Yakında başlayacak" ibaresi yer aldı.

3 DİŞLİ RAKİP

Pazar günleri yayınlanmaya başlanacak olan İçimizden Biri, İkimizin Sırrı ve Uzak Şehrin Masalı dizileri Teşkilat'a rakip olacak.