Kuruluş Osman bombaları peş peşe patladı! Kılıçlar artık kınından çıktı kadroya tam 16 yeni isim... Gelecek haftalarda 3. sezonuyla ekranlarda boy gösterecek olan Kuruluş Osman'da yeni sezon hazırlıkları sona erdi. Osman Bey, bir yandan Bizans ile uğraşırken İlhanlı Devleti ile olan mücadelesini de sürdürecek. İzleyiciler daha şimdiden 3. sezonda kadroda yer alacak isimleri merakla beklemeye başladı. Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerini paylaştığı dizinin Eylül sonu ya da Ekim ayında başlaması beklenirken kadroya 16 yeni isim katıldı. İşte 3. sezona damgasını vuracak yeni isimler...
16 YENİ İSİM
Kuruluş Osman'ın 3. sezon kadrosuna Melis Gürhan, Gizem Kala, Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Recep Çavdar, Yiğit Esen, Ali Karaağaç, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez gibi ünlü isimler katıldı.
ÜÇÜNCÜ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI
Türkiye ile birlikte yayınlandığı tüm ülkelerde reytingleri altüst edip yüz milyonlarca seyirciye ulaşan 'Kuruluş Osman' dizisinin üçüncü sezon çekimleri başladı.
YAPIMCISI MÜJDEYİ DUYURDU
Dizinin yapımcı-senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerinin başladığını sosyal medya adreslerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.