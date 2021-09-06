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    • 06.09.2021 13:20
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    Kuruluş Osman bombaları peş peşe patladı! Kılıçlar artık kınından çıktı kadroya tam 16 yeni isim!

    3. sezon hazırlıklarını kısa süre önce tamamlayan Kuruluş Osman'da yeni dönemin ayak sesleri duyulmaya başlandı. atv'nin geçen hafta yayınlanan yeni sezon tanıtım filminde Kuruluş Osman oyuncularının boy göstermesi izleyicide büyük heyecan yaratmıştı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in hayatını ve devletin kuruluş sürecini aktaran, dünyada onlarca ülkede milyonlarca kişi tarafından heyecanla izlenen Kuruluş Osman'ın 3. sezonunda diziye pek çok isim yeni isim dahil oluyor. Çok yakında atv ekranlarında 3. sezonuyla ekranlarda olacak dizi yeni isimlerle reyting rekorları kırmaya devam edecek.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman bombaları peş peşe patladı!

    Kuruluş Osman bombaları peş peşe patladı! Kılıçlar artık kınından çıktı kadroya tam 16 yeni isim... Gelecek haftalarda 3. sezonuyla ekranlarda boy gösterecek olan Kuruluş Osman'da yeni sezon hazırlıkları sona erdi. Osman Bey, bir yandan Bizans ile uğraşırken İlhanlı Devleti ile olan mücadelesini de sürdürecek. İzleyiciler daha şimdiden 3. sezonda kadroda yer alacak isimleri merakla beklemeye başladı. Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerini paylaştığı dizinin Eylül sonu ya da Ekim ayında başlaması beklenirken kadroya 16 yeni isim katıldı. İşte 3. sezona damgasını vuracak yeni isimler...

    16 YENİ İSİM

    Kuruluş Osman'ın 3. sezon kadrosuna Melis Gürhan, Gizem Kala, Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Recep Çavdar, Yiğit Esen, Ali Karaağaç, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez gibi ünlü isimler katıldı.

    ÜÇÜNCÜ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

    Türkiye ile birlikte yayınlandığı tüm ülkelerde reytingleri altüst edip yüz milyonlarca seyirciye ulaşan 'Kuruluş Osman' dizisinin üçüncü sezon çekimleri başladı.

    YAPIMCISI MÜJDEYİ DUYURDU

    Dizinin yapımcı-senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerinin başladığını sosyal medya adreslerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

        Paylaşımda Bozdağ "Büyük emekler ile yola koyulduğumuz dizimiz Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerine başlıyoruz. Oyuncu arkadaşlarımıza ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum" mesajını izleyicilerle paylaştı.

        400 çadırlık bir obadan cihan devletine yürüyüşün hikayesini anlatan Kuruluş Osman'ın ikinci sezon finalinde; elde ettiği zaferlerle uç bölgesinde Türk hakimiyetini sağlamlaştıran Osman Bey, İstanbul'dan gönderilen Komutan Dukas ve İnegöl Tekfuru Nikola'nın yönettiği Bizans ordusunu yenerek büyük bir zafer kazanmış, veliahtı Orhan Bey'in müjdesini alarak Bala Hatun'un hamile olduğunu öğrenmişti.

        "SEYİRCİ BAMBAŞKA BİR KURULUŞ OSMAN İZLEYECEK"

        Yeni sezon için geri sayım sürerken, yeni hikaye ve karakterlerle dizinin üçüncü sezonunda hikayenin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini söyleyen 'Kuruluş Osman'ın yapımcı, senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ; uç bölgesinde hakimiyet kuran Osman Bey'in yeni zaferlerle ve stratejik hamlelerle devleti kurma sürecini anlatacaklarını belirterek, "Osman Bey'in hamlelerinin artık sadece uç bölgesinde değil Bizans, Batı dünyası ve tüm Anadolu coğrafyasında yankı bulduğu bir dönemi işleyeceğiz.

            "Tüm dünya tarihçileri tarafından deha olarak kabul edilen Osman Bey'in kahramanlığı kadar stratejisi, ilmi, siyaseti, ilişkileri, ticari başarılarını da anlatacağız ve seyirci bambaşka bir Kuruluş Osman izleyecek" diyerek yeni sezonla ilgili ipuçları verdi.

            Geçtiğimiz hafta çekimleri başlayan, yakında yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında Çarşamba akşamları seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin üçüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu. Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Esen ve Ali Karaağaç, 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler. Kadroya katılan oyuncuların karakterleri ise şimdiden merak konusu oldu.

            Kuruluş Osman dizisi yapımcısı, senaristi ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni sezon çekimlere başlaması ile ilgili yaptığı açıklamada yeni hikaye ve karakterlerle, kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini izleyiciye müjdelemişti.

                Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ile Erkan Nurhan'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.
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                Haberler Magazin Kuruluş Osman bombaları peş peşe patladı! Kılıçlar artık kınından çıktı kadroya tam 16 yeni isim!
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