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    • Magazin
    • 06.09.2021 17:00
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    • 06.09.2021 17:00
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    Kırmızı Oda'nın ritmini değiştirecek flaş transfer! Delikanlı Sadi'nin izini bir çırpıda silecek

    İlk sezonuyla adından söz ettiren Kırmızı Oda dizisinin 2. sezon hazırlıkları tamamlanıyor. Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in peş peşe vedalarının hemen ardından yeni isimleri kadrosuna katmak için harekete geçen diziye iki yeni isim daha dahil oldu. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakteriyle çok konuşulan usta oyuncu Ali İpin Kırmızı Oda dizisinde oynayacak. Ayrıca Yalan Dünya dizisinde Açılay karakteriyle büyük beğeni toplayan Nihal Yalçın da dizinin kadrosunda adından söz ettirecek. Dizide bu sezon Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi ünlü isimler kadroyu zenginleştirecek.

    Kırmızı Oda’nın ritmini değiştirecek flaş transfer! Delikanlı Sadi’nin izini bir çırpıda silecek

    Kırmızı Oda'nın ritmini değiştirecek flaş transfer! Delikanlı Sadi'nin izini bir çırpıda silecek. 2. sezonu heyecanla beklenen Kırmızı Oda'da flaş isimler kadroya dahil olmaya devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi isimler katıldı. Son olarak da projeye katılan iki isim çok konuşulacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Ali İpin ve Yalan Dünya dizisinden hatırladığımız Nihal Yalçın dizinin kadrosuna dahil oldu. Aynı haberde yer alan bilgilere göre, dizinin 2. sezonunda insan öykülerinin süresinin daha uzun olacağı bilgisine yer verildi.

    2. SEZONA AZ ZAMAN KALDI

    İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi haline gelen Kırmızı Oda'da 2. sezon hazırlıkları tamamlanıyor.

    Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in peş peşe vedalarının hemen ardından yeni isimleri kadrosuna katmak için harekete geçen diziye iki yeni isim daha dahil oldu.

    Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakteriyle çok konuşulan usta oyuncu Ali İpin Kırmızı Oda dizisinde oynayacak.

        Ayrıca Yalan Dünya dizisinde Açılay karakteriyle büyük beğeni toplayan Nihal Yalçın da dizinin kadrosunda adından söz ettirecek.

        Dizide bu sezon Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi ünlü isimler kadroyu zenginleştirecek.

        ÇEKİMLER BAŞLADI

        OGM Pictures'ın yapımını üstlendiği ve TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kırmızı Oda, merakla beklenen 2. sezonu için çekimlere başladı.

            Yayınlandığı ilk günden bu yana reytingin zirvesinden inmeyen ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı dizinin bu sezon yönetmenliğini Başak Soysal üstleniyor.

            Hayatın içinden ve gerçek yaşam hikayelerinden esinlenen Kırmızı Oda'nın yeni sezonunda da izleyicinin ruhuna dokunarak herkesin kendinden bir parça bulacağı hikayeler anlatacak.
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            Haberler Magazin Kırmızı Oda'nın ritmini değiştirecek flaş transfer! Delikanlı Sadi'nin izini bir çırpıda silecek
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