Kırmızı Oda'nın ritmini değiştirecek flaş transfer! Delikanlı Sadi'nin izini bir çırpıda silecek. 2. sezonu heyecanla beklenen Kırmızı Oda'da flaş isimler kadroya dahil olmaya devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayça Bingöl, Güneş Hayat, İlayda Alişan ve Başak Daşman gibi isimler katıldı. Son olarak da projeye katılan iki isim çok konuşulacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Ali İpin ve Yalan Dünya dizisinden hatırladığımız Nihal Yalçın dizinin kadrosuna dahil oldu. Aynı haberde yer alan bilgilere göre, dizinin 2. sezonunda insan öykülerinin süresinin daha uzun olacağı bilgisine yer verildi.

2. SEZONA AZ ZAMAN KALDI

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi haline gelen Kırmızı Oda'da 2. sezon hazırlıkları tamamlanıyor.