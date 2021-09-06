EDHO'da kafaları bozacak 3 ayrılık gelişmesi! Böyle gün yüzüne çıktı seyircisinin hisleri allak bullak... 7. sezon hazırlıklarını tamamlayan EDHO'da 3 ayrılık yaşanacağı iddiası izleyicileri şaşırttı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın adeta demirbaşı olan iki ismin vedasıyla ortalığın karışacağı öngörülüyor. EDHO'nun Tufan Reis'i Hüseyin Avni Danyal diziden ayrılarak Yargı dizisiyle anlaşma sağlarken Pelin Akil de Barbaroslar dizisiyle el sıkıştı. 6. sezonda projeye pek çok efsane isim kadroya katılırken Tipi, Ceylan, Doğan Baba ve Haşmet'in ölümleri herkesi şok etmişti. 1. sezondan bu yana kadroda yer alan Ozan Akbaba'nın yeni sezonun ilk bölümlerinde kadroya veda edeceği kulislerde konuşuluyor. Öte yandan bu iddialara dair dizinin yapım şirketinden ve Ozan Akbaba'dan henüz bir açıklama gelmedi.

ŞOK EDECEK VEDA

Ocak ayından bu yana Sabina Toziya, Savaş Özdemir, Sanem Çelik, Turgut Tunçalp, Ali İpin ve Ali Sürmeli'nin veda ettiği dizide seyircileri şok edecek bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi.