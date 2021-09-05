Tez gelesin! Neredesin beyim! Turgut Alp, Kuruluş Osman için adeta mihenk taşı olacak! Hasmı da kılıcından payına düşeni alacak!

Hasmı da kılıcından payına düşeni alacak! Neredesin beyim! Tez gelesin! ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da 3. sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Sezon finali alanında Osman Bey, Malhun Hatun'dan müjdeli bir haber almıştı. Diriliş Ertuğrul'dan bu yana Bamsı Bey karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in diziden ayrılması akıllara Turgut Alp ne vakit geri dönecek sorusunu getirdi. Seyircileri üzen bu gelişmenin sonrasında Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun diziye dönsün şeklindeki yorumlar sosyal medya platformlarında dile getiriliyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı belgelerle biliniyor. Hem de yeni sezon evveli diziye ileriki isimler heyecanla bekleniyor.
YENİ PROJESİ KONUŞULUYORDU
Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.
Ünlü oyuncunun Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor. Konu hakkında bir son dakika gelişme yaşanırsa haberimizde yer alacaktır.
TURGUT ALP'İN TARİHTEKİ YERİ
Turgut Alp, Osmanlı İmparatorluğu'nun erken savaşçılarından biriydi. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın arkadaşıydı. Ömrü boyunca Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi 'ye de hizmet etti. İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın fethinde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi.
Yaklaşık 125 yaşında öldü. Mezarı İnegöl'de Turgutalp (Genci) köyü mezarlığında bulunur. Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki mezar gerçek değil onursal bir mezardır.
1988 yılında TRT 1'de 12 bölüm olarak yayınlanan Kuruluş "Osmancık" adlı dizide Turgut Alp'i Zekai Müftüoğlu canlandırmıştır.
2014-2019 yılları arasında TRT 1 de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Cengiz Coşkun tarafından canlandırılmıştır.