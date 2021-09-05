Yeşim Salkım’ın babası kim? Dursun Salkım öldü mü, neden öldü? Dursun Salkım nereli, şarkıları neler?

DURSUN SALKIM KİMDİR, NERELİ, ŞARKILARI NELER?

Müzisyen, ses sanatçısı ve oyuncu Dursun Salkım 80 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

1941 yılında Muğla'nın Milas ilçesinde doğdu. Ses sanatçısı Sevim Tuna eşi, bu evliliğin meyvesi Yeşim Salkım da kızıdır. Orta eğitimini Milas'ta yaptıktan sonra Edirne Öğretmen Lisesi'ne geçti ve öğretmen oldu.

Sesi kendi tanımıyla 'Allah vergisi' idi.. Milas'ta bir kahvehanenin karşısındaki incir ağacına çıkıp bildiği şarkıları söyler, bedava çay ile ödüllendirilirdi.

Ağaç dallarına teller bağlayarak, cip farının üzerine deri kaplayarak kendi enstrümanlarını yaptı. Ailenin en küçük ve tek erkek çocuğu olduğu için müzikle ilgilenmesine tepki gösterilmedi.

Sahneye ilk kez öğretmen lisesindeki öğrenciliği sırasında amatör olarak çıktı. Şubat tatilinde İstanbul'a geldi ve Ali Erköse ile birlikte Kazablanka Gazinosu'nun kadınlar matinesine katıldı. Gördüğü ilgi üzerine müziğe yönelme kararı aldı. Bir yıl sonra sözleri ve bestesi kendisine ait olan ilk plağı "Gazeteci Çocuk"u çıkardı.

Profesyonel olarak ilk kez İzmir Fuarı'nda şarkı söyledi. Öğretmenliği bıraktı ve on yıl Ankara'da çeşitli gazinolarda sahneye çıktı.

Sevim Tuna bir Beyrut gezisi dönüşünde Abdülhalim Hafız'ın long-playini kendisine armağan ettikten sonra bu kez oradaki nakaratlardan müzik yapmaya başladı. "Yemin ettim bir kere gelmeyeceğim.. Uzun zamandan beri yollarımız ayrıldı." şarkısı bunlardan biriydi ve sanatçı Altın plakla ödüllendirildi.

Dursun Salkım ve Yeşim Salkım

Yetmişli yılların sonlarına kadar sahne çalışmalarını sürdüren Dursun Salkım'ın Sevim Hanım ile evliliğinden doğan kızı Yeşim Salkım da gerek müzik gerekse sinemada büyük başarılara imza atan çok sevilen ve sayılan bir sanatçı oldu.

Canım Bedenime Ağır Geliyor, Dursun Salkım adında albümleri vardır.

Yeşim Salkım ve kızı Gizem Salkım