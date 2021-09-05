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    • Magazin
    • 05.09.2021 10:58
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    • 05.09.2021 10:58
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    İlhan Şen'in sevgilisi kim? Pınar Gülkapan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte hayatı…

    Gündemde özellikle dizi severler tarafından İlhan Şen'in sevgilisi kim? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Aşk Mantık İntikam dizisindeki başarılı rolü ile hafızalara kazınan ve popülerliği oldukça yükselen oyuncunun hayatına hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. İlhan Şen’in özel hayatına dair bilgileri haberimizde derledik. İlhan Şen'in sevgilisi Pınar Gülkapan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamalarının cevabını da içeriğimizden bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İlhan Şen’in sevgilisi kim?

    İlhan Şen'in sevgilisi kim? Pınar Gülkapan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ünlü oyuncu İlhan Şen popülerliğini gitgide arttırken daha önce rol aldığı dizilerin hangileri olduğunun yanı sıra özel hayatında neler yaşadığı da magazine gündeminde araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte İlhan Şen'in sevgilisi hakkında detaylar…

    İLHAN ŞEN'İN SEVGİLİSİ PINAR GÜLKAPAN KİMDİR?

    Pınar Gülkapan, Siccin 5 adlı yapımın ardından tanınan oyuncudur. Gülkapan, İstanbul Devlet Tiyatrosunda başladığı oyunculuğa devam etmektedir.

    Rol aldığı yapımlar

    2021 - Ex Askim (Deniz)
    2021 - Sol Yanim (Ayşe)
    2018 - Siccin 5
    2018 - Zomerbroeders
    2016 - Adi Insan

    Tiyatro Oyunları

    Azizname
    Pamuk Prenses Mikroplar Ülkesinde
    Sarsıntı

        İLHAN ŞEN KİMDİR?

        İlhan Şen, 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan'da doğmuştur. İlhan Şen ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

        2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist oldu ancak En İyi Mayo Modeli seçildi. 2009 yılında ise Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi. Daha sonra Bulgaristan'da düzenlenen Dünyanın En İyi Modeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Avrupa'nın En İyi Modeli seçildi. Bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Şahin Tepesi adlı dizi ile adım atmıştır.

        Geçmiş dönemlerde ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Erman Façalı karakterine de hayat veren İlhan Şen, 1.89 metre boyunda, 82 kilo ve Yay burcudur. İlhan Şen, Ramo'da Cengiz'in oğlunu canlandırmıştır. Ünlü oyuncu, yaz başından bu yana 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide Ozan karakterine hayat veriyor.
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