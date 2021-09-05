İlhan Şen'in sevgilisi kim? Pınar Gülkapan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte hayatı…

İlhan Şen'in sevgilisi kim? Pınar Gülkapan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ünlü oyuncu İlhan Şen popülerliğini gitgide arttırken daha önce rol aldığı dizilerin hangileri olduğunun yanı sıra özel hayatında neler yaşadığı da magazine gündeminde araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte İlhan Şen'in sevgilisi hakkında detaylar…
İLHAN ŞEN'İN SEVGİLİSİ PINAR GÜLKAPAN KİMDİR?
Pınar Gülkapan, Siccin 5 adlı yapımın ardından tanınan oyuncudur. Gülkapan, İstanbul Devlet Tiyatrosunda başladığı oyunculuğa devam etmektedir.
Rol aldığı yapımlar
2021 - Ex Askim (Deniz)
2021 - Sol Yanim (Ayşe)
2018 - Siccin 5
2018 - Zomerbroeders
2016 - Adi Insan
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