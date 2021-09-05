Tik Tok: Bir yozlaştırma operasyonu, narsistik bir kültürün günümüz hali...



Hem güldüren, hem gülünç duruma düşüren bir mecra... İnsanları bulunduğu ortamdan farklı bir dünyaya taşıyan bir alan... Aynı zamanda pedofillerin en sevdiği, çocukları istismar ettiği, gençleri hayatlarını tehlikeye sokacak meydan okumalara teşvik eden bir bir sosyal medya uygulaması...

Uzmanlar ilk kez bu kadar sert yorumlar yapıyor bu uygulama hakkında. Yasaklansın! diyorlar... Biz de Tik Tok gerçeğini önce bilişimci yüksek mimar Orhan Toker'le konuştuk. Toker, bilişimci bir baba olarak açtığı Instagram hesabıyla adeta Tik Tok'a savaş açmış halde... "Yasaklara karşıyım ama Tik Tok başka bir şey. Kesinlikle yasaklanmalı" diyen biri...

- Siz neden Tik Tok'a bu kadar karşısınız?

- Tik Tok içerik olarak zararlı, kültürel yozlaşmaya yol açıyor. Çocuklar için uygunsuz içerik vermeye devam ediyor. Ayrıca Tik Tok içindeki para kazanma mekanizması çok tehlikeli. Bazı aileler çocuklarının videolarını çekip, bu içerikte paylaşıyorlar. Bu videolar pedofillerin hedefi haline geliyor. En çok pedofil Tik Tok'ta var. Aileler, çocuklarının burada olmasına ses çıkarmıyor. Çünkü bu mecrayı eğlenceli bir platform zannediyorlar. Oysa ki çok tehlikeli.

- Para kazanma mekanizmasından söz eder misiniz?

- Tik Tok'ta canlı yayınlar var. Orada çıkartma gönderme diye bir uygulama var. Yat diye bir çıkartma var, bu 830 liralık bir şey. Bu en yüksek bedelli rozet, canlı yayın yapan kişiye bunu gönderdiğinizde, karşı taraf bozdurup paraya çevirebiliyor, 500 lirası kendinin oluyor, gerisini uygulama alıyor. Bu canlı yayını yapanlar genelde 18 yaşından küçük reşit olmayan genç kızlar oluyor, çünkü çıkartmalar en çok onlara veriliyor. Bu yayınlar akşamın belli bir saatinden sonra aç aç olayına dönüyor. Yetişkin erkekler, bu genç kızların üzerindekileri çıkarttıkça rozet gönderiyor.

Ortam iyice iğrençleşiyor. 23:00'ten sonra aç aç alemlerine dönüyor bu mecra. Bu sadece genç kızlar için değil, genç erkek çocuklar için de geçerli bir tehlike. Onlar da taciz ediliyor aynı zamanda bir takım tehlikeli talepler de geliyor, kafana ütüyle vur, kendini balkondan sallandır gibi... Son zamanlarda rozetli canlı yayın olayını Instagram da getirdi ama orası çocukların mecrası değil. Onlar Tik Tok'ta!.. Zaten Tik Tok'un kitlesi orta ve orta seviye altı insanlar... Toplumun sosyoekonomik olarak az gelirli kısmı. Ve onlar da bu tür tuzaklara çok daha kolay düşüyorlar.