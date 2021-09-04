Yeni sezonuyla çıtayı ikiye katlayacak! Kardeşlerim dizisi 11. bölüm fragmanıyla ortalığı yıkıp geçti! Dönüşü efsaneler efsanesi olacak!

KARDEŞLERİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?



19 Haziran 2021 tarihinde 18. bölümü ile sezon finali yapmıştı. 11 Eylül'de yeni sezon açılışını yapacak olan Kardeşlerim 19. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.

KARDEŞLERİM YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, atv'nin fenomen dizisi "Kardeşlerim"in yeni sezona 11 Eylül Cumartesi akşamı başlıyor.

Yaptığı heyecanlı sezon finaliyle çok konuşulan dizinin yeni bölüm tanıtımı da büyük ses getirdi. Yayınlanır yayınlanmaz Youtube trendler listesinde 2. Sıraya yerleşen tanıtım çok kısa sürede 1 Milyon izlenmeyi de geçti. Sosyal medyada da beğeni dolu yorumlar alan dizi için nefesler tutulurken Kadir'in hapishaneye girmesi ile her biri bir yana dağılan Kardeşlerin yaşayacağı gelişmeler merakla bekleniyor.

Kadroya yeni katılan sürpriz oyuncularıyla Kardeşlerim bu sezon da Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin umut dolu hikâyesi, gerilim ve temposu yüksek sürpriz gelişmelerle 11 Eylül Cumartesi akşamı atv'de başlıyor.