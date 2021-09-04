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    • Magazin
    • 04.09.2021 14:30
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    • 04.09.2021 14:33
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    Yeni sezonuyla çıtayı ikiye katlayacak! Kardeşlerim dizisi 11. bölüm fragmanıyla ortalığı yıkıp geçti! Dönüşü efsaneler efsanesi olacak!

    Kardeşlerim dizisi yeni sezon için sayılı günler kaldı. Kısa sürede atv ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Kardeşlerim dizisi yeni sezona bomba gibi başlayacak. Başrollerinde Halit özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonu 11 Eylül'de ekranlara gelecek. Kardeşlerim yeni bölüm tanıtımı için yayınlanan fragman sosyal medyada büyük ses getirmeyi başardı. Youtube trendler listesinde ilk sıralara yerleşen tanıtımda Kadir’in hapishaneye girmesi ile her biri bir yana dağılan Kardeşlerin yaşayacağı gelişmeler soluksuz bir şekilde merak ediliyor. Aynı zamanda Kardeşlerim ekibinde bu sezon transferler diziye farklı bir hava katacak. İşte Kardeşlerim 19. bölüm fragmanı ve yeni sezona dair tüm bilgiler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim dizisi 11. bölüm fragmanı ortalığı yıkıp geçti!

    Kardeşlerim 11. bölüm fragmanı: Yeni sezonuyla çıtayı ikiye katlayacak! Kardeşlerim dizisi 11. bölüm fragmanıyla ortalığı yıkıp geçti! atv ekranının sevilen dizi Kardeşlerim, yeni sezona muhteşem bir başlangıç yapacak. Başrollerinde Halit özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim'in yeni sezonu 11 Eylül'de seyircisiyle buluşacak. Dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz seyirci büyük bir heyecan ve merakla yeni sezonu bekliyor. Dizide Kadir'in hapishaneye girmesi ile her biri bir yana dağılan Kardeşlerin yaşayacağı gelişmeler soluksuz bir şekilde merak ediliyor. İşte Kardeşlerim 19. bölüm fragmanı ve yeni sezona dair tüm bilgiler haberimizde!

    KARDEŞLERİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    19 Haziran 2021 tarihinde 18. bölümü ile sezon finali yapmıştı. 11 Eylül'de yeni sezon açılışını yapacak olan Kardeşlerim 19. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.

    KARDEŞLERİM YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, atv'nin fenomen dizisi "Kardeşlerim"in yeni sezona 11 Eylül Cumartesi akşamı başlıyor.

    Yaptığı heyecanlı sezon finaliyle çok konuşulan dizinin yeni bölüm tanıtımı da büyük ses getirdi. Yayınlanır yayınlanmaz Youtube trendler listesinde 2. Sıraya yerleşen tanıtım çok kısa sürede 1 Milyon izlenmeyi de geçti. Sosyal medyada da beğeni dolu yorumlar alan dizi için nefesler tutulurken Kadir'in hapishaneye girmesi ile her biri bir yana dağılan Kardeşlerin yaşayacağı gelişmeler merakla bekleniyor.

    Kadroya yeni katılan sürpriz oyuncularıyla Kardeşlerim bu sezon da Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

    Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin umut dolu hikâyesi, gerilim ve temposu yüksek sürpriz gelişmelerle 11 Eylül Cumartesi akşamı atv'de başlıyor.

    KARDEŞLERİM SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

    "Umuda kelepçe vuramazsınız. Bizler umuda aşık çocuklarız…"

    Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...

        KONUSU VE OYUNCULARI

        Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

        Yapım: NGM Media
        Yapımcı: Nazlı Heptürk
        Yönetmen: Serkan Birinci
        Senaryo: Gül Abus Semerci
        Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)
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        Haberler Magazin Yeni sezonuyla çıtayı ikiye katlayacak! Kardeşlerim dizisi 11. bölüm fragmanıyla ortalığı yıkıp geçti! Dönüşü efsaneler efsanesi olacak!
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