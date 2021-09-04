Yeni sezonuyla çıtayı ikiye katlayacak! Kardeşlerim dizisi 11. bölüm fragmanıyla ortalığı yıkıp geçti! Dönüşü efsaneler efsanesi olacak!

Kardeşlerim 11. bölüm fragmanı: Yeni sezonuyla çıtayı ikiye katlayacak! Kardeşlerim dizisi 11. bölüm fragmanıyla ortalığı yıkıp geçti! atv ekranının sevilen dizi Kardeşlerim, yeni sezona muhteşem bir başlangıç yapacak. Başrollerinde Halit özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim'in yeni sezonu 11 Eylül'de seyircisiyle buluşacak. Dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz seyirci büyük bir heyecan ve merakla yeni sezonu bekliyor. Dizide Kadir'in hapishaneye girmesi ile her biri bir yana dağılan Kardeşlerin yaşayacağı gelişmeler soluksuz bir şekilde merak ediliyor. İşte Kardeşlerim 19. bölüm fragmanı ve yeni sezona dair tüm bilgiler haberimizde!
KARDEŞLERİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
19 Haziran 2021 tarihinde 18. bölümü ile sezon finali yapmıştı. 11 Eylül'de yeni sezon açılışını yapacak olan Kardeşlerim 19. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.
KARDEŞLERİM YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, atv'nin fenomen dizisi "Kardeşlerim"in yeni sezona 11 Eylül Cumartesi akşamı başlıyor.
Yaptığı heyecanlı sezon finaliyle çok konuşulan dizinin yeni bölüm tanıtımı da büyük ses getirdi. Yayınlanır yayınlanmaz Youtube trendler listesinde 2. Sıraya yerleşen tanıtım çok kısa sürede 1 Milyon izlenmeyi de geçti. Sosyal medyada da beğeni dolu yorumlar alan dizi için nefesler tutulurken Kadir'in hapishaneye girmesi ile her biri bir yana dağılan Kardeşlerin yaşayacağı gelişmeler merakla bekleniyor.
Kadroya yeni katılan sürpriz oyuncularıyla Kardeşlerim bu sezon da Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.
Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin umut dolu hikâyesi, gerilim ve temposu yüksek sürpriz gelişmelerle 11 Eylül Cumartesi akşamı atv'de başlıyor.
KARDEŞLERİM SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
"Umuda kelepçe vuramazsınız. Bizler umuda aşık çocuklarız…"
Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...